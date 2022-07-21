21 июля сразу три белорусских клуба сыграют в Лиге конференций. Их шансы оценил футбольный эксперт

21 июля сразу три белорусских клуба – БАТЭ, минское «Динамо» и «Гомель» – сыграют свои матчи во втором квалификационном раунде Лиги конференций, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Каковы шансы наших команд в этих противостояниях – в сюжете Сергея Конопелько. «Динамо-Минск» – «Хапоэль»

Первыми футбольным вечером 21 июля на поле выйдут футболисты минского «Динамо». В израильской Беэр-Шеве они сыграют с местным «Хапоэлем». Бело-голубые уже испытали вкус еврокубковой победы на предыдущем раунде – минчане прошли черногорский «Дечич». А, как известно, аппетит приходит во время еды. Встреча начнется в 20:30. «У нас тоже есть футбол в нашей стране». Главный тренер «Динамо-Минск» о победе над «Дечичем». Подробнее.

Людас Румбутис, футбольный эксперт:

Игра будет сложная по одной простой причине: «Хапоэль» сейчас на ходу – они Суперкубок выиграли. Второй момент, что две игры будут играться в Израиле. Третий момент, не надо забывать, что футбол у всех белорусских команд более силовой, а там южная страна, очень жарко, они играют более техничный футбол. Думаю, нашей команде будет крайне сложно. «Гомель» – «Арис»

Футболисты «Гомеля» в Салониках встретятся с греческим «Арисом». Соперник полешукам достался не из легких. Ведь греческие клубы традиционно сильны, что подтверждает высокое 15-е место в европейских клубных рейтингах. Задачу осложняет фактор домашнего поля – местные болельщики хорошо известны своей неистовой поддержкой. Игра стартует в 21:00.

Людас Румбутис:

Греческий футбол всегда на уровне. Не надо смотреть, что у них еще чемпионат не стартовал. Как правило, они играют техничный футбол. Как и в Израиле, в эту жару они умеют такой футбол играть. А в «Гомеле» очень мало людей, я не могу даже назвать, кто имеет опыт европейской кампании. Поэтому им будет тяжелее всех. БАТЭ – «Коньяспор»

Борисовский БАТЭ, в отличие от «Динамо» и «Гомеля», выступит в предстоящей встрече в статусе номинального хозяина. Поэтому на трибунах не будет зрителей, что, учитывая всемирную известность турецких ультрас, немного облегчает задачу в предстоящей игре. Только не стоит недооценивать «Орлов Анатолии». Не зря ведь в прошлом сезоне они завоевали бронзу турецкой Суперлиги, обойдя таких грандов, как «Галатасарай» и «Бешикташ». Стартовый свисток прозвучит в 22:00.