Женская сборная Беларуси обыграла команду России в Кубке наций по хоккею на траве

В Казани начался Кубок наций по хоккею на траве, завершились два поединка из запланированных, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Женская национальная сборная Беларуси не испытала проблем в противостоянии с молодежной командой России. Финальный счет – 4:1. У нас дублем отметилась Батюкова. Победила и мужская националка, но с большими трудностями. В непростом матче была добыта виктория над командой России (U-21) – 5:4. Покер в свой актив записал Павел Корсик. Далее две основные сборные России сыграли с белорусскими молодежными дружинами. К сожалению, наши юные хоккеисты потерпели поражения. Теперь оппонентам предстоит поменяться местами.