В Казани стартовали «Игры дружбы» по плаванию. Первые результаты белорусов

В Казани начались «Игры дружбы» по плаванию. В состязаниях участвуют около 800 человек из 9 стран, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В утренней сессии состоялась квалификация. Белорусы были не на последних ролях.

Анастасия Шкурдай не знала равных на 200-метровке на спине, Алина Змушко оказалась самой быстрой на дистанции 50 метров брассом. На полтиннике, но уже баттерфляем, Григорий Пекарский показал седьмой результат. Илья Шиманович стал пятым на 200-метровке брассом.