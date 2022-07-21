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В Казани стартовали «Игры дружбы» по плаванию. Первые результаты белорусов

21 июля 2022 13:51
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В Казани начались «Игры дружбы» по плаванию. В состязаниях участвуют около 800 человек из 9 стран, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В утренней сессии состоялась квалификация. Белорусы были не на последних ролях.

В Казани стартовали «Игры дружбы» по плаванию. Первые результаты белорусов-1

Анастасия Шкурдай не знала равных на 200-метровке на спине, Алина Змушко оказалась самой быстрой на дистанции 50 метров брассом. На полтиннике, но уже баттерфляем, Григорий Пекарский показал седьмой результат. Илья Шиманович стал пятым на 200-метровке брассом. 

Вечерняя сессия начнется в 18:00, именно тогда будут разыграны медали.

# Плавание # Алина Змушко # Анастасия Шкурдай # Илья Шиманович # Фотофакт

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