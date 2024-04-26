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Юношеская сборная Беларуси обыграла команду Таджикистана на Кубке Развития УЕФА

26 апреля 2024 10:50
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Юношеская сборная Беларуси по футболу продолжает побеждать на домашнем Кубке Развития УЕФА, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Юношеская сборная Беларуси обыграла команду Таджикистана на Кубке Развития УЕФА-1

Во втором матче парни не оставили шансов сверстникам из Таджикистана – 5:1. У нас дубль оформил Чергейко. Также забивали Приемко, Стесик и Веренич. Данный успех стал уже вторым кряду. В дебюте пали гости из Азербайджана. Завершатся соревнования воскресной дуэлью с узбеками. На кону золото.

# Футбол

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