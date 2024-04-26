Юношеская сборная Беларуси обыграла команду Таджикистана на Кубке Развития УЕФА

Во втором матче парни не оставили шансов сверстникам из Таджикистана – 5:1. У нас дубль оформил Чергейко. Также забивали Приемко, Стесик и Веренич. Данный успех стал уже вторым кряду. В дебюте пали гости из Азербайджана. Завершатся соревнования воскресной дуэлью с узбеками. На кону золото.