Виктория Азаренко успешно стартовала на турнире в Мадриде

Виктория Азаренко вышла в третий круг на крупном грунтовом турнире в Мадриде. Белоруска без проблем прошла менее рейтинговую немку Татьяну Марию, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Экс-первая ракетка мира была сильнее со счетом 6:3, 6:1, справившись за 1 час и 23 минуты.

Отметим, для Азаренко это 200-я виктория на турнире категории 1000. Она стала первой теннисисткой в истории, которой удалось одержать столько побед на таком уровне. Дальше наша теннисистка встретится с Сарой Соррибес-Тормо. Испанка в четверг, 25 апреля, выбила из борьбы украинку Элину Свитолину.

А уже в пятницу свое выступление на данном престижном старте начнет действующая обладательница трофея Арина Соболенко. У нее в соперницах полька Магда Линетт.