Хоккеисты «Локомотива» обыграли команду «Шахтёр» в чемпионате Беларуси

В чемпионате Беларуси по хоккею состоялись очередные матчи. Наиболее неуступчивое противостояние выдали «Шахтер» и «Локомотив», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Здесь для выявления сильнейшего потребовалось исполнять штрафные броски. В своеобразной лотерее выиграли железнодорожники. К слову, они впервые в истории смогли победить «калийщиков». Решающий буллит исполнил Елисеев. В остальных матчах удача улыбнулась молодечненскому «Динамо» и новополоцкому «Химику».