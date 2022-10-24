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Хоккеисты «Локомотива» обыграли команду «Шахтёр» в чемпионате Беларуси

24 октября 2022 12:13
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В чемпионате Беларуси по хоккею состоялись очередные матчи. Наиболее неуступчивое противостояние выдали «Шахтер» и «Локомотив», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккеисты «Локомотива» обыграли команду «Шахтёр» в чемпионате Беларуси-1

Здесь для выявления сильнейшего потребовалось исполнять штрафные броски. В своеобразной лотерее выиграли железнодорожники. К слову, они впервые в истории смогли победить «калийщиков». Решающий буллит исполнил Елисеев. В остальных матчах удача улыбнулась молодечненскому «Динамо» и новополоцкому «Химику».

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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