Прямой эфир

Кубок Беларуси по футболу среди женщин: известны итоги первых полуфинальных матчей

18 июля 2020 15:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Известны итоги первых полуфинальных матчей Кубка Беларуси по футболу среди девушек, сообщили в программе «СТВ-Спорт». «Минск» оказался сильнее «Немана», а «Динамо-БГУФК» взял верх над «Бобруйчанкой».

Кубок Беларуси по футболу среди женщин: известны итоги первых полуфинальных матчей-1

Проходивший в Минске матч выдался напряженным: у хозяек отсутствовали лидеры команды, а футболистки из Гродно упорно цеплялись за возможность забить на поле номинального фаворита. Вплоть до последних 20 минут основного времени счет был не открыт.

Кубок Беларуси по футболу среди женщин: известны итоги первых полуфинальных матчей-4

Переломным моментом в поединке стала долгая замена травмированной футболистки «Немана». Оставшись вдесятером, гродненчанки неаккуратно сыграли в своей штрафной, после чего был назначен пенальти. Его на 80-й минуте реализовала Любовь Шматко. 1:0 в пользу «горожанок».

Кубок Беларуси по футболу среди женщин: известны итоги первых полуфинальных матчей-7

Вячеслав Григоров, главный тренер ФК «Минск»:
Мы сделали ротацию, и, в принципе, это дало свой отпечаток, потому что основные игроки – скажем так, дали им больше отдыхать. Выиграли 1:0. Тут понятно, что из двух матчей состоит, поэтому то, что не пропустили, – это большой плюс. Ну и забили – это, я считаю, сегодня, в принципе, главное.

В другом полуфинальном матче футболистки «Динамо-БГУФК» камня на камне не оставили от «Бобруйчанки» – 5:1. Ответные матчи пройдут 5 августа.

# Футбол Беларуси # Вячеслав Григоров # Любовь Шматко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Бресте продолжается Кубок Беларуси по плаванию. Обзор третьего соревновательного дня
17 июля 2020 21:15

В Бресте продолжается Кубок Беларуси по плаванию. Обзор третьего соревновательного дня

«Попасть в сборную Советского Союза – это уже было счастье». Чемпионы Олимпиады-80 поделилась воспоминаниями
17 июля 2020 21:02

«Попасть в сборную Советского Союза – это уже было счастье». Чемпионы Олимпиады-80 поделилась воспоминаниями

«Для нас большая честь здесь находиться вместе с вами». В НОК собрались медалисты Олимпиады-80
17 июля 2020 12:46

«Для нас большая честь здесь находиться вместе с вами». В НОК собрались медалисты Олимпиады-80