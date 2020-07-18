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Завершилось первенство Беларуси по теннису для спортсменов до 12 и до 14 лет. Кто оказался сильнее?

18 июля 2020 16:40
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Новости Беларуси. Финальный день первенства Беларуси по теннису для спортсменов до 12 и до 14 лет прошел 18 июля на кортах Минска, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Завершилось первенство Беларуси по теннису для спортсменов до 12 и до 14 лет. Кто оказался сильнее?-1

В категории до 12 лет у девочек сильнее всех оказалась Юлия Перепихина. Помимо этого, юная теннисистка победила и в парном разряде с Полиной Кухаренко. У юношей не было равных Станиславу Бульбенкову. В парном же разряде выиграл дуэт Бульбенков – Кадобин.

Завершилось первенство Беларуси по теннису для спортсменов до 12 и до 14 лет. Кто оказался сильнее?-4

У девушек до 14 лет викторию праздновала Ксения Жданюк, а триумфатором у юношей стал Даниил Рыжанков. В парах на вершине пьедестала Назар Пузыревич и Артем Цыкуненко, а также тандем Софья Гапанькова и Анастасия Шарамет.

У участников турнир вызвал исключительно положительные эмоции, а также дал зрителям возможность познакомиться с новыми будущими звездами тенниса.

Завершилось первенство Беларуси по теннису для спортсменов до 12 и до 14 лет. Кто оказался сильнее?-7

Полина Ларина, участница турнира:
Мне очень понравился этот турнир, здесь много было интересных матчей. Очень сильные соперники собрались здесь – очень было сложно играть.

Завершилось первенство Беларуси по теннису для спортсменов до 12 и до 14 лет. Кто оказался сильнее?-10

Следом за этим пройдет первенство страны для спортсменов до 16 и до 18 лет, регистрация на которое уже окончена. Сами соревнования начнутся с 19 июля.

# Теннис # Полина Ларина # Фотофакт

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