Завершилось первенство Беларуси по теннису для спортсменов до 12 и до 14 лет. Кто оказался сильнее?

Новости Беларуси. Финальный день первенства Беларуси по теннису для спортсменов до 12 и до 14 лет прошел 18 июля на кортах Минска, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В категории до 12 лет у девочек сильнее всех оказалась Юлия Перепихина. Помимо этого, юная теннисистка победила и в парном разряде с Полиной Кухаренко. У юношей не было равных Станиславу Бульбенкову. В парном же разряде выиграл дуэт Бульбенков – Кадобин.

У девушек до 14 лет викторию праздновала Ксения Жданюк, а триумфатором у юношей стал Даниил Рыжанков. В парах на вершине пьедестала Назар Пузыревич и Артем Цыкуненко, а также тандем Софья Гапанькова и Анастасия Шарамет.

У участников турнир вызвал исключительно положительные эмоции, а также дал зрителям возможность познакомиться с новыми будущими звездами тенниса.