17-летняя казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова стала интернет-сенсацией

Новости Казахстана. Волейболистка Сабина Алтынбекова проснулась знаменитой после своего выступления на чемпионате Азии по волейболу до 19 лет.

Внимание болельщиков привлекла внешность девушки. Кстати, она получила приз самой красивой волейболистки турнира.

Популярность Сабины бьет рекорды.

Ей посвящают песни и стихи, снимают видеоролики. Самые смелые молодые люди даже публично зовут спортсменку замуж.

У девушки уже более 250 тысяч подписчиков в Instagram, 30 тысяч в Twitter и 200 тысяч фанатов на Facebook. И не исключено, что хэштег #LoveSabinaItynbekova скоро станет мировым трендом.

Такая популярность пока не вскружила голову 17-летней волейболистки.

Недавно в социальных сетях она поделилась своей просьбой. Девушка не хочет, чтобы ее ценили только за красоту. Сабина намерена сконцентрироваться на игре в волейбол.

А вот тренер Сабины опасается, что внезапная известность может сыграть с его подопечной злую шутку.

Нурлан Садиков, тренер волейболистки:

Спорт только отвлекает девушку, ставшую интернет-сенсацией в Азии. Популярность девушки помешает ей добиться успехов в спорте – во время чемпионата Азии по волейболу до 19 лет трибуны реагировали только на Алтынбекову, как будто других игроков на площадке не было.