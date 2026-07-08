Белорусы завоевали три награды на молодежном чемпионате Европы по борьбе

В Северной Македонии продолжается чемпионат Европы по борьбе среди спортсменов до 20 лет. 8 июля белорусские представители греко-римского стиля сражались за награды турнира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наш Расим Ибрагимов в весе до 60 килограммов проиграл в схватке за золото россиянину Илье Панютину со счетом 2:9 и стал серебряным призером.

В весовой категории до 67 килограммов белорус Михаил Марковский, уступая по ходу поединка 0:1 армянину Юрику Мхитаряну, в итоге выиграл со счетом 5:1 и завоевал бронзу чемпионата.

В весовой категории до 82-х килограммов Кирилл Валевский в эти минуты сражается за золото с Зауром Беслекоевым из России.