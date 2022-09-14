15 сентября в «Раубичах» на «Кубке Содружества» белорусские биатлонисты сразятся с россиянами

Новости Беларуси. Минск, а точнее «Раубичи», готовы к масштабному событию, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 15 сентября у нас стартует второй этап «Кубка Содружества» по биатлону на роллерах, этот турнир закроет летний сезон стреляющих лыжников. Конкуренцию нашим землякам составят ведущие российские биатлонисты.

Предыдущий этап принес нашей сборной три медали, две из которых – золотые. В родном спортивном комплексе результат надеются превзойти. Здесь все знакомо. Трасса разобрана по сантиметрам, а болельщики будут гнать вперед. Функционеры отмечают: тренировочный процесс никак не изменился. И даже отсутствие международных стартов не сказалось на форме наших биатлонистов. Соревнования с россиянами помогают оставаться в тонусе.

Юрий Альберс, главный судья соревнований:

Модель построения тренировочного процесса у нас нисколько не изменилась от того, что нас не допускают. Мы модель сохраняем, точно так же и российские спортсмены сохраняют модель подготовки.

«Ждем достойных результатов». В «Раубичах» готовятся к второму этапу «Кубка Содружества» по биатлону.

Российская сборная выступит не только ведущим составом. Бороться за награды к нам приехала и молодежь. Биатлонистки совершенствуют свои навыки, соревнуясь против соперниц самого высокого уровня, среди которых наша Динара Алимбекова. Для некоторых россиянок она является настоящим примером для подражания.