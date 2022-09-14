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15 сентября в «Раубичах» на «Кубке Содружества» белорусские биатлонисты сразятся с россиянами

14 сентября 2022 20:53
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Новости Беларуси. Минск, а точнее «Раубичи», готовы к масштабному событию, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 15 сентября у нас стартует второй этап «Кубка Содружества» по биатлону на роллерах, этот турнир закроет летний сезон стреляющих лыжников. Конкуренцию нашим землякам составят ведущие российские биатлонисты.

15 сентября в «Раубичах» на «Кубке Содружества» белорусские биатлонисты сразятся с россиянами -1

Предыдущий этап принес нашей сборной три медали, две из которых – золотые. В родном спортивном комплексе результат надеются превзойти. Здесь все знакомо. Трасса разобрана по сантиметрам, а болельщики будут гнать вперед. Функционеры отмечают: тренировочный процесс никак не изменился. И даже отсутствие международных стартов не сказалось на форме наших биатлонистов. Соревнования с россиянами помогают оставаться в тонусе.

15 сентября в «Раубичах» на «Кубке Содружества» белорусские биатлонисты сразятся с россиянами -4

Юрий Альберс, главный судья соревнований:
Модель построения тренировочного процесса у нас нисколько не изменилась от того, что нас не допускают. Мы модель сохраняем, точно так же и российские спортсмены сохраняют модель подготовки.

«Ждем достойных результатов». В «Раубичах» готовятся к второму этапу «Кубка Содружества» по биатлону. 

Российская сборная выступит не только ведущим составом. Бороться за награды к нам приехала и молодежь. Биатлонистки совершенствуют свои навыки, соревнуясь против соперниц самого высокого уровня, среди которых наша Динара Алимбекова. Для некоторых россиянок она является настоящим примером для подражания.

15 сентября в «Раубичах» на «Кубке Содружества» белорусские биатлонисты сразятся с россиянами -7

Анастасия Батманова, участница соревнований (Россия):
Она реально топ-уровень, который бегает на Кубке мира. Конечно, смотря на нее, всем хочется тянуться и добавлять. Трасса готова классно. В принципе, как и зимой – рельеф неплохой. Готовились на ней. До этого провели сбор. Две недели здесь. Ждем конкуренции.

15 сентября в «Раубичах» на «Кубке Содружества» белорусские биатлонисты сразятся с россиянами -10

Откроют соревновательную программу спринтерские гонки. Затем спортсменам предстоит выявлять сильнейших в пасьюте. А завершится второй этап «Кубка Содружества» в воскресенье, 18 сентября, масс-стартами. Кстати, вход на трибуны – свободный.

# Биатлон # Юрий Альберс # Анастасия Батманова # Динара Алимбекова-Смольская # Фотофакт

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