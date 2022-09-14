Прямой эфир

Белорусские стрелки продолжают завоёвывать медали на Кубке России

14 сентября 2022 20:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В России соревнуются стрелки. Они спорят за награды финального этапа национального Кубка. Третий день старта принес очередные пьедесталы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские стрелки продолжают завоёвывать медали на Кубке России-1

Вторую сумму баллов в пневматическом пистолете выбила Любовь Яскевич. На церемонии награждения ей скучно не было. На одну ступеньку ниже расположилась другая наша спортсменка – Зоя Досько. В состязаниях мужчин бронзой обзавелся Иван Казак.

# Спортивные соревнования # Любовь Яскевич # Иван Казак # Зоя Досько # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Гребля. Марина Литвинчук выиграла сразу два золота на Кубке губернатора Приморского края
14 сентября 2022 20:26

Гребля. Марина Литвинчук выиграла сразу два золота на Кубке губернатора Приморского края

Алексей Прокопович избран председателем Белоруской федерации настольного тенниса
14 сентября 2022 20:24

Алексей Прокопович избран председателем Белоруской федерации настольного тенниса

«Ждём достойных результатов». В «Раубичах» готовятся к второму этапу «Кубка Содружества» по биатлону
14 сентября 2022 16:29

«Ждём достойных результатов». В «Раубичах» готовятся к второму этапу «Кубка Содружества» по биатлону