Белорусские стрелки продолжают завоёвывать медали на Кубке России

В России соревнуются стрелки. Они спорят за награды финального этапа национального Кубка. Третий день старта принес очередные пьедесталы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Вторую сумму баллов в пневматическом пистолете выбила Любовь Яскевич. На церемонии награждения ей скучно не было. На одну ступеньку ниже расположилась другая наша спортсменка – Зоя Досько. В состязаниях мужчин бронзой обзавелся Иван Казак.