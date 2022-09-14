Голов было много. Минское «Динамо» сыграло против «Северстали» в КХЛ

Минское хоккейное «Динамо» провело заключительный поединок первой выездной серии в чемпионате КХЛ. «Зубры» гостили у череповецкой Северстали, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Если вдруг кто-то забыл – уже который год именно этот российский клуб является прямым нашим конкурентом за попадание в плей-офф. Не имея в составе звездных исполнителей, он тем не менее вполне способен преподносить сюрпризы. Мало кто из грандов в разные годы не пал от клюшек «Северстали». «Динамо» же традиционно неплохо играет с этой командой, особенно на выезде. Вот уже пять матчей кряду «бело-голубые» возвращались с викторией.

Уже стартовый отрезок получился сверхнасыщенным на события. Только вдумайтесь – дружины играли без остановок практически восемь минут. Впрочем, и голов было много. «Зубры» открыли счет на первой же минуте. Затем развили успех. Однако еще до антракта «Северсталь» сумела сравнять, давая понять, что легкой прогулки у подопечных Вудкрофта не предвидится. Во втором периоде все пошло не по плану. «Северсталь» забросила дважды и заставила приуныть «Динамо».