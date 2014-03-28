Волонтеры будут помогать сотрудникам столичного метрополитена во время ЧМ-2014 по хоккею

Новости Беларуси. И еще к одному не менее значимому для Беларуси событию — предстоящему чемпионату мира по хоккею. Он стартует уже через 41 день. Сегодня нет ни одной сферы, которую бы он ни затронул. Среди тех, кто сегодня активно готовится к мировому первенству, и волонтеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Часть из них будет работать и под землей: помогать сотрудникам столичного метрополитена. Сегодня молодёжные отряды спустились в метро, где применили на практике полученные знания.

Екатерина Вершицкая, старший инспектор группы информации и общественных связей УВД по охране Минского метрополитена:

Добровольные дроужины неоднократно выявояои случаи проникновения людей в нетрезвом состоянии в метро. Помогают также при лично обыске, обыске ручной клади. Конечно, их вклад неоценим.

Следить за порядком в столичной подземке молодые люди будут на протяжении всего чемпионата. Все они прошли серьёзную подготовк как физическую, так и психологическую. Помимо этого, получили необходимые юридические знания.

Андрей Голуб, член молодежного отряда по охране правопорядка:

Молодежная охрана правопоярдка помогает милиционерам, в Метрополитне и так далее. Те самым мы вносим капельку своего труда в общественное движение, в общественную жизнь.