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Волонтеры будут помогать сотрудникам столичного метрополитена во время ЧМ-2014 по хоккею

28 марта 2014 19:32
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Новости Беларуси. И еще к одному не менее значимому для Беларуси событию — предстоящему чемпионату мира по хоккею. Он стартует уже через 41 день. Сегодня нет ни одной сферы, которую бы он ни затронул.  Среди тех, кто сегодня активно готовится к мировому первенству, и  волонтеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Часть из них будет работать и под землей: помогать сотрудникам столичного метрополитена. Сегодня молодёжные отряды спустились в метро, где применили на практике полученные знания. 

Екатерина Вершицкая, старший инспектор группы информации и общественных связей УВД по охране Минского метрополитена:
Добровольные дроужины неоднократно выявояои случаи проникновения людей в нетрезвом состоянии в метро. Помогают также при лично обыске, обыске ручной клади. Конечно, их вклад неоценим.

Следить за порядком в столичной подземке молодые люди будут на протяжении всего чемпионата. Все они прошли серьёзную подготовк как физическую, так и психологическую. Помимо этого, получили необходимые юридические знания.

Андрей Голуб, член молодежного отряда по охране правопорядка:
Молодежная охрана правопоярдка помогает милиционерам, в Метрополитне и так далее. Те самым мы вносим капельку своего труда в общественное движение, в общественную жизнь.

# Чемпионат мира по хоккею # Екатерина Вершицкая # Андрей Голуб

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