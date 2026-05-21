Юниорская сборная Беларуси по футболу U-19 завоевала путевку в Лигу А

21 мая в заключительном матче первого квалификационного раунда чемпионата Европы в Сан-Марино наши парни были сильней команды Словакии – 3:0, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Хет-трик в свой актив записал Андрей Луцкович. Два мяча, на 3-й и 23-й минутах, он забил с игры, а во втором тайме на 60-й минуте реализовал пенальти.

Таким образом подопечные Сергея Сосновского набрали в группе максимум очков – 9, заняли первое место и осенью сыграют в Лиге А. По итогам второго отборочного этапа определятся восемь команд, которые выступят в финальном раунде юношеского чемпионата Европы-2027.