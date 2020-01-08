13-й раз команда Президента победила в Рождественском турнире. Подводим итоги ледовых баталий на льду «Чижовка-Арены»

Новости Беларуси. XVI Рождественский турнир на приз Президента Беларуси уже стал историей. Вечером 7 января состоялось торжественное закрытие международных любительских состязаний по хоккею, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но самой ожидаемой и, конечно, наиболее зрелищной частью турнира стал финальный поединок, в котором по уже многолетней традиции сошлись на льду команда Президента Беларуси и сборная России. И вновь, вот уже в 13-й раз, главный трофей останется в Минске. Со всеми подробностями наш специальный корреспондент Анастасия Дехтяр. Интрига Рождественского турнира разрешилась буквально с первой звездой. Накануне вечером, вполне предсказуемо, в финале скрестили клюшки команды Беларуси и России. Суровый и бескомпромиссный бой, игра, которую так ждали и которая так заводит публику. И это все, учитывая золотомедальное прошлое турнира. Это уже 16-й раз, когда по обе стороны центрального круга были наши хоккеисты и россияне. Команда Президента Беларуси уступала оппонентам титул всего трижды, 12 трофеев оставались на нашей родине! Каково это – играть на одном льду с Президентом? Рассказываем, с чего начинался Рождественский турнир

В составе нашей команды, как и в предыдущих матчах, на лед выходит и наш первый – Александр Лукашенко. Завораживающее зрелище – в первом же периоде наши отличись, открыв счет. Во втором количество заброшенных шайб почти сразу сравнялось, однако спустя несколько минут равновесие на табло нарушает Михаил Грабовский, «оформляя» бомбардирский бал. Меньше 5 минут до развязки... и реально одна за одной влетают еще две шайбы в ворота россиян. Накал страстей, ликующие трибуны. Свисток арбитра и вот победитель XVI Рождественского турнира определен. 4:1. «Противник немножко был слабее». Команда «Торнадо» из Заводского района Минска победила на турнире «Золотая шайба» Днем были разыграны бронзовые медали. И здесь словно дежавю. В 2019 году за третье место боролись также хоккеисты Финляндии и ОАЭ. Крайне напряженная игра. Один уходит вперед, второй тут же догоняет. И все же последнее слово осталось за арабской стороной.

Хоккейные наблюдатели подметят: лихой взлет на минском льду дружины с берегов Персидского залива. Если еще 6 лет назад, когда хоккеисты ОАЭ впервые прилетели на Рождественский турнир, команда выглядела как «экзотика» турнира. С тех пор и, кстати, не без помощи белорусов, горячая дружина уверенно пробивается к спортивному Олимпу. Уже несколько лет белорусские тренеры и специалисты помогают Ледовому клубу Абу-Даби развивать новые для страны хоккейные традиции.

И лед, и пламя! Леденящие сердца болельщиков пассажи у ворот, обжигающие эмоции, единящие трибуны. Такой хоккей – праздник, который воистину ждут все по обе стороны бортов хоккейной коробки спорткомплекса «Чижовка-Арена».

Алексей Баранов, игрок команды Президента Беларуси:

Полный стадион, почти 8,5 тысяч зрителей. Это очень волнительно, когда выходишь на лед при таком количестве зрителей и при такой шумной поддержке. Это супер!

Константин Касянчук, игрок команды России:

Все отдыхают, радуются хоккейному празднику. Сегодня команда Беларуси победила. Поздравляю! Это игра. Надо уметь проигрывать.

12 команд, 4 группы, 5 игровых дней и 20 матчей. Ни дня без сюрприза! В первый – рекордное количество заброшенных шайб – 28 – на матче Китай – ОАЭ. Во второй – любопытный поединок США-Беларусь. «Звездно-полосатые» впервые на турнире, а значит, география нашего любительского чемпионата мира снова расширяется, впрочем, как и список именитых участников, эдакий кураж придает участие профи с опытом игры в НХЛ. Восторженные эпитеты меркнут, когда слышны живые эмоции и отзывы, что называется, из первых уст.

Особенно интересно видеть, как игра улучшается с каждым годом. Действительно видно профессионализм, хоть и среди любителей. В то же время ажиотаж, накал страстей присутствует.

Мы под большими впечатлениями. Спасибо за такой праздник!

Я на все игры ходила. Болела за нашу команду – за Беларусь! Рождественский турнир уже давно в кулуарах окрестили неофициальным чемпионатом мира среди любителей. К слову, о статусе. Вполне вероятно, что эти традиционные соревнования будут проводится под эгидой Международной федерации хоккея. В очередной раз впечатавшись атмосферой «белорусской фабрики спортивных праздников», об этом заявил глава федерации Рене Фазель. Ведь действительно, особенности национального хоккея – белорусская черта, давно известная и за рубежом. Трепетно относятся и к будущей ледовой смене. И вчерашнее торжество спортивного духа тому подтверждение.