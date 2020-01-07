«Противник немножко был слабее». Команда «Торнадо» из Заводского района Минска победила на турнире «Золотая шайба»

Восемь команд (шесть из областей и две из столицы) в течение 4 дней вели борьбу за первое место. В итоге до финала добрались «Торнадо» и «Беркут», представляющие Заводской и Фрунзенский районы Минска. Ребята из «Беркута» бодро начали и после первого периода вели в счете – 3:0. Но потом словно надломились.

Хоккеисты «Торнадо» забросили два раза во второй 20-минутке и еще, словно оправдывая свое название, пять раз в третьей. Итоговый счет – 7:3 в пользу команды из Заводского района столицы.

Никита Казаков, защитник команды «Торнадо» (Заводской район): Необыкновенные эмоции. Игра была с первого периода очень сложная, проигрывали – 3:0. После второго периода мы видели, что это была наша игра, потому что противник немножко был слабее. Мы просто собрались с силами и с духом. Мы столько шли к этому финалу, чтобы вот так просто отдать победу – нет!

Иван Ночевной, главный тренер команды «Торнадо» (Заводской район):

Для них это впервые в жизни – такая атмосфера и такие эмоции. Они их запомнят на всю жизнь. Столько зрителей, болельщиков кричали, подгоняли.

Заводской за 20 лет впервые выиграл город, вышли на республику и выиграли сразу и республику. Это герои! Все дети герои! Просто повесить на стенку фотографию с памятью на всю жизнь, запомнить, что мы сегодня сделали.