Прямой эфир

10:5. Команда Президента открыла победой XI Республиканские соревнования по хоккею среди любителей

14 октября 2017 14:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 10:5 – хоккейная команда Президента одержала победу над ледовой дружиной Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

14 октября дан старт XI республиканским соревнованиям по хоккею с шайбой на призы Президентского спортивного клуба. Первый матч получился по-настоящему ярким и зрелищным. Баталии по традиции развернулись на льду «Чижовка-Арены».

Лидер определился с начала поединка: счет открыла ледовая дружина Президента.

Первую шайбу на четвертой минуте в ворота соперника с передачи Павла Белого забросил Андрей Асташевич. Контратака получилась действительно эффектной. Следующие две шайбы тоже не заставили себя долго ждать. В воротах команды Минской области они были на седьмой и восьмой минутах. В итоге к концу первого периода счет на табло был 3:0 в пользу команды Президента. Настоящий накал борьбы отметили и сами игроки.

10:5. Команда Президента открыла победой XI Республиканские соревнования по хоккею среди любителей-1

Алексей Калюжный, нападающий хоккейной команды Президента Республики Беларусь:
Давно не было таких матчей. Хорошая команда, все поигравшие ребята, поэтому интересно.

После лета все действительно ждали, когда выйдем на лед, когда будет шанс сыграть, забить, побыть в команде.

10:5. Команда Президента открыла победой XI Республиканские соревнования по хоккею среди любителей-4

Андрей Ращинский, нападающий хоккейной команды Минской области:
Это не профессиональный спорт, большая часть ребят не тренируются регулярно. Поэтому им нужно словить этот игровой ритм, чтобы более успешно конкурировать.

Трибуны собрали огромное число болельщиков. Да и как иначе, ведь 14 октября на льду были традиционные лидеры турнирной таблицы. Хоккейная команда Президента – семикратный победитель соревнований, серебряный призер второго розыгрыша, бронзовый призер шестого. В копилке ледовой дружины Минской области золото, три серебра и две бронзы.

14 октября в «Чижовка-Арене» стартует XI турнир по хоккею среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба

# Хоккей Беларуси # Фотофакт # Алексей Калюжный # Андрей Ращинский

Другие новости рубрики

Все новости
14 октября в «Чижовка-Арене» стартует XI турнир по хоккею среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба
14 октября 2017 11:50

14 октября в «Чижовка-Арене» стартует XI турнир по хоккею среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба

Финал турнира в Тяньцзине: Арина Соболенко сыграет с Марией Шараповой
14 октября 2017 10:29

Финал турнира в Тяньцзине: Арина Соболенко сыграет с Марией Шараповой

Это придало нам эмоциональных сил: как «Столица» обошла «Пескару»
13 октября 2017 20:47

Это придало нам эмоциональных сил: как «Столица» обошла «Пескару»