14 октября в «Чижовка-Арене» стартует XI турнир по хоккею среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба

Новости Беларуси. 14 октября в «Чижовка-Арене» с матча команд Президента Беларуси и Минской области стартует XI турнир по хоккею среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этом сезоне состязания пройдут в два этапа.

Первый завершится в марте. К тому моменту семь команд (по одной от каждой области и Минска и ледовая дружина Президента) проведут по одной встрече. Исходы круговых поединков определят четыре сильнейшие команды. По итогам плей-офф станут известны финалисты, а проигравшие в полуфинале разыграют бронзовые медали.