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БК «Цмоки-Минск» одержал очередную победу в рамках Единой лиги ВТБ, одолев «Астану» – 94:86

06 апреля 2015 10:55
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Новости Беларуси. Баскетболисты «Цмоков» одержали очередную викторию в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. Примечательно, что за все годы выступления в турнире это лучший показатель столичной команды.

5 апреля чемпионы Беларуси на площадке «Минск-Арены» оставили не у дел гостей из казахстанской «Астаны» – 94:86.

«Драконы» с самого начала завладели инициативой и до финальной сирены уверенно контролировали игру, не позволив усомниться в собственном превосходстве.

Самым результативным в составе минской дружины стал американский защитник Джастин Грей. В его активе 25 очков.

«Цмоки» пока располагаются на последнем, 16-м, месте в лиге. У «драконов» шесть побед в 25 проведенных матчах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Баскетбол

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