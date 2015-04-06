БК «Цмоки-Минск» одержал очередную победу в рамках Единой лиги ВТБ, одолев «Астану» – 94:86

Новости Беларуси. Баскетболисты «Цмоков» одержали очередную викторию в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. Примечательно, что за все годы выступления в турнире это лучший показатель столичной команды.

5 апреля чемпионы Беларуси на площадке «Минск-Арены» оставили не у дел гостей из казахстанской «Астаны» – 94:86.

«Драконы» с самого начала завладели инициативой и до финальной сирены уверенно контролировали игру, не позволив усомниться в собственном превосходстве.

Самым результативным в составе минской дружины стал американский защитник Джастин Грей. В его активе 25 очков.

«Цмоки» пока располагаются на последнем, 16-м, месте в лиге. У «драконов» шесть побед в 25 проведенных матчах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».