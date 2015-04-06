Мелитина Станюта завоевала четыре «бронзы» на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Бухаресте

Новости Румынии. Лидер сборной Беларуси по художественной гимнастике Мелитина Станюта открыла для себя очередной сезон топ-соревнований на втором этапе Кубка мира в румынском Бухаресте. По итогам выступлений она стала обладательницей четырех бронзовых наград: в индивидуальном многоборье, а также в упражнениях с обручем, мячом и лентой.

Победительницей соревнований в многоборье стала россиянка Яна Кудрявцева. На вторую ступень пьедестала поднялась ее соотечественница Маргарита Мамун. А Мелитина Станюта замкнула призовую тройку.

Вместе с более опытной коллегой по команде на кубковом этапе в Бухаресте выступала молодая белорусская спортсменка Анна Башко, которая в многоборье показала 16-й результат, сообщили в программе «СТВ-Спорт».