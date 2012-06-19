10 тысяч женщин с именем Глория вышли на флешмоб в поддержку одноимённого колумбийского футбольного клуба

Футбольная команда «Глория» из Колумбии постепенно теряла доверие болельщиков и становилась все менее популярной. Чтобы поддержать родную сборную рекламисты решили провести необычную акцию. Они позвонили всем женщинам по имени Глория с просьбой поддержать местную команду. В день колумбийской сборной на стадионе собралось более десяти тысяч Глорий: от девочек до бабушек! Они все вышли в желтых майках, чтобы заявить о том, что «глория» - это гордость, преданность и любовь. Рекламная кампания имена ошеломительный успех!