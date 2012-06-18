УЕФА оштрафовал Российский футбольный союз на 150 000 евро, а поляков только на 4 000 евро

Новости Польши.

УЕФА оштрафовал Российский футбольный союз на 30 тысяч евро за поведение российских фанатов на стадионе во время матча Евро-2012 со сборной Польши в Варшаве, который прошёл 12 июня. Ранее на организацию был наложен штраф 120 тысяч евро. Впрочем, оштрафованной оказалась и футбольная ассоциация Польши за то, что на матче с Россией ее болельщики поджигали и бросали на поле пиротехнику. Правда, сумма выплаты невелика, всего четыре тысячи евро.

В Польше вынесли первые приговоры фанатам – зачинщикам драк в Варшаве.

Суд приговорил восьмерых задержанных к штрафу в 150 долларов или условному тюремному заключению до 12 месяцев. Хулиганов задержали за организацию беспорядков на чемпионате по футболу в день игры команд Польши и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Столкновения произошли во вторник во время санкционированного марша российских болельщиков. Польские хулиганы напали на россиян, которые шли на матч. Таким же «неспортивным» поведением отличились и десятки других польских болельщиков уже после игры. Полиция была вынуждена применить против них резиновые пули, водометы и слезоточивый газ.

Во время беспорядков задержаны более 180 человек. В основном это польские болельщики. Но есть и россияне, а им грозят более неприятные санкции – депортация из страны и внесение в «черные списки» Шенгенской зоны.

Футбольный поединок между Польшей и Россией на Евро-2012 вылился в массовые потасовки фанатов в Варшаве

Футбольный поединок между командами Польши и России на чемпионате Европы вылился в массовые потасовки фанатов на улицах Варшавы. Матч закончился со счетом 1 :1, и польские болельщики, видимо, решили взять реванш. Во время шествия россиян они начали провоцировать их на драку. В стычках пострадали более 10 человек – в основном польские фанаты.

Чтобы остановить беспредел и не допустить дальнейшего накала ситуации, полиция была вынуждена использовать против разгоряченных болельщиков водометы и сделать несколько предупредительных выстрелов в воздух. Задержаны более 140 дебоширов.

Усилена охрана отеля в Варшаве, где проживают футболисты сборной России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.