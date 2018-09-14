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Белоруска Екатерина Галкина завоевала серебро на ЧМ по художественной гимнастике в Софии

14 сентября 2018 12:38
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Новости Беларуси. Белоруска Екатерина Галкина поднялась на пьедестал почета на Чемпионате мира по художественной гимнастике в Софии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруска Екатерина Галкина завоевала серебро на ЧМ по художественной гимнастике в Софии-1

В упражнениях с булавами наша спортсменка завоевала серебряную награду, уверенно исполнив свою композицию. Лучше белоруски оказалась лишь россиянка Дина Аверина. Третье место заняла Арина Аверина. В упражнении с лентой в финале выступала белоруска Анастасия Салос, которая стала пятой.

14 сентября планетарный форум граций продолжится розыгрышем наград в индивидуальном многоборье, а 15 сентября определят сильнейших в групповых упражнениях.

# Художественная гимнастика # Екатерина Галкина # Фотофакт

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