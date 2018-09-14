Белоруска Екатерина Галкина завоевала серебро на ЧМ по художественной гимнастике в Софии

Новости Беларуси. Белоруска Екатерина Галкина поднялась на пьедестал почета на Чемпионате мира по художественной гимнастике в Софии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В упражнениях с булавами наша спортсменка завоевала серебряную награду, уверенно исполнив свою композицию. Лучше белоруски оказалась лишь россиянка Дина Аверина. Третье место заняла Арина Аверина. В упражнении с лентой в финале выступала белоруска Анастасия Салос, которая стала пятой.

14 сентября планетарный форум граций продолжится розыгрышем наград в индивидуальном многоборье, а 15 сентября определят сильнейших в групповых упражнениях.