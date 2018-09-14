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Сборная Беларуси по женской борьбе проводит тренировочный сбор перед чередой международных турниров

14 сентября 2018 10:07
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Новости Беларуси. Тех, кто назовет этих девушек слабым полом, они сразу уложат на лопатки. Белорусская команда по женской борьбе проводит тренировочный сбор перед чередой международных турниров, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сборная Беларуси по женской борьбе проводит тренировочный сбор перед чередой международных турниров-1

В Минске стартовал Международный турнир серии Гран-при на призы трехкратного олимпийского чемпиона Александра Васильевича Медведя. Активную подготовку ведет и наша женская сборная. На этот раз у них в спарринг-партнерах не только коллеги по команде, но и титулованные спортсменки из Китая, Литвы и Индии.

Подробнее – в видеоматериале.

# Борьба # Мария Мамошук # Фотофакт

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