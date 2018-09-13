Анастасия Прокопенко завоевала золото на ЧМ по пятиборью

Новости Беларуси. В Мехико продолжается чемпионат мира по современному пятиборью, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белоруска Анастасия Прокопенко поднялась на высшую ступень пьедестала, завоевав золото.
Новости Беларуси. В Мехико продолжается чемпионат мира по современному пятиборью, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белоруска Анастасия Прокопенко поднялась на высшую ступень пьедестала, завоевав золото.
После трех видов программы: плавания, фехтования и верховой езды с преодолением препятствий Прокопенко была в лидирующей группе. Призовые места разыграли в кроссе и стрельбе. На огневом рубеже белоруска потратила всего 9 секунд, что и неудивительно, ведь она является одной из самых скорострельных спортсменок. Анастасия набрала 1346 очков.
На втором месте расположилась немка Анника Шлеу, бронза- у француженки Мари Отейза. Еще одна белоруска Ирина Просенцова заняла 24-е место.
Это уже второе золото Беларуси на чемпионате. Ранее Анастасия Прокопенко и Ирина Просенцова были первыми в эстафете.
Леонид Денисенко, заместитель председателя Белорусской федерации современного пятиборья:
Результат в спорте зависит не только от физической подготовленности спортсмена, но и где-то от удачи. На этот раз у нас все слагаемые сошлись вместе. Когда дошло до заключительных дисциплин, мы уже видели, что Настя была настроена на победу. Даже если у кого-то и были легкие сомнения - там плавание у нее пошло не очень, верховая езда носит характер удачи - то на завершающем этапе Настя просто не оставила никому никаких шансов.