Прямой эфир

Пошаговый рецепт постных конфет из сухофруктов с цедрой лимона. Мастер-класс шеф-повара

22 февраля 2018 07:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Великий пост вовсе не повод отказаться от сладостей. Заядлые сладкоежки могут порадовать себя в эти дни не только вкусными, но и полезными блюдами.  

Пошаговый рецепт постных конфет из сухофруктов с цедрой лимона. Мастер-класс шеф-повара-1

Ольга Пригарова, шеф-повар: 
Во время поста, когда так не хватает углеводов, мяса, очень хочется чего-нибудь сладенького, я хочу вам предложить рецепт, который мне очень нравится. Это десерт – постные конфеты из сухофруктов с цедрой лимона. Для их приготовления мне понадобятся: чернослив, курага, финики без косточек, изюм, грецкий орех, кокосовая стружка, кунжутные семечки, лимон и мёд.  

Пошаговый рецепт постных конфет из сухофруктов с цедрой лимона. Мастер-класс шеф-повара-4

Первый шаг: замочим сухофрукты и орехи в горячей воде.  

Пошаговый рецепт постных конфет из сухофруктов с цедрой лимона. Мастер-класс шеф-повара-7

Выбирая сухофрукты, обратите внимание на самые «неприметные», как правило, они самые здоровые, т.к. не прошли термическую и химическую обработку. 

Ольга Пригарова
Наши сухофрукты уже готовы, а степень их готовности мы можем судить по самым твёрдым элементам – финики и грецкие орехи. Сейчас будем их блендировать. 

Пошаговый рецепт постных конфет из сухофруктов с цедрой лимона. Мастер-класс шеф-повара-10

В полученную орехово-фруктовую массу добавим немного лимонного сока, цедру лимона и чуть-чуть меда. Все зависит от ваших вкусовых предпочтений. Хотите более кислые – больше сока, более сладкие – больше мёда. 

Пошаговый рецепт постных конфет из сухофруктов с цедрой лимона. Мастер-класс шеф-повара-13

Наша конфетная масса готова, осталось только запанировать её. Мы выбрали белый кунжут и кокосовую стружку. Вы можете прислушаться к своим вкусовым предпочтениям и использовать то, что нравится больше Вам. Например, какао, черный кунжут, цветную кокосовую стружку и даже мак. 
Все, что вашей душе угодно. 

Пошаговый рецепт постных конфет из сухофруктов с цедрой лимона. Мастер-класс шеф-повара-16

Отправляем наши конфеты на пару минут в холодильник – и, блюдо готово!  

# Рецепты # Рецепты # Фотофакт # Еда # Ольга Пригарова

Другие новости рубрики

Все новости
Волейболисты солигорского «Шахтера» проиграли на старте розыгрыша Лиги чемпионов
19 октября 2017 14:11

Волейболисты солигорского «Шахтера» проиграли на старте розыгрыша Лиги чемпионов

Рецепты здорового питания: кукурузные кексы с творогом и черникой
05 июня 2017 07:59

Рецепты здорового питания: кукурузные кексы с творогом и черникой

Рецепты здорового питания: галета с творогом, помидорами и рукколой
29 мая 2017 08:50

Рецепты здорового питания: галета с творогом, помидорами и рукколой