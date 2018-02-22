Пошаговый рецепт постных конфет из сухофруктов с цедрой лимона. Мастер-класс шеф-повара

Великий пост вовсе не повод отказаться от сладостей. Заядлые сладкоежки могут порадовать себя в эти дни не только вкусными, но и полезными блюдами.

Ольга Пригарова, шеф-повар:

Во время поста, когда так не хватает углеводов, мяса, очень хочется чего-нибудь сладенького, я хочу вам предложить рецепт, который мне очень нравится. Это десерт – постные конфеты из сухофруктов с цедрой лимона. Для их приготовления мне понадобятся: чернослив, курага, финики без косточек, изюм, грецкий орех, кокосовая стружка, кунжутные семечки, лимон и мёд.

Первый шаг: замочим сухофрукты и орехи в горячей воде.

Выбирая сухофрукты, обратите внимание на самые «неприметные», как правило, они самые здоровые, т.к. не прошли термическую и химическую обработку. Ольга Пригарова:

Наши сухофрукты уже готовы, а степень их готовности мы можем судить по самым твёрдым элементам – финики и грецкие орехи. Сейчас будем их блендировать.

В полученную орехово-фруктовую массу добавим немного лимонного сока, цедру лимона и чуть-чуть меда. Все зависит от ваших вкусовых предпочтений. Хотите более кислые – больше сока, более сладкие – больше мёда.

Наша конфетная масса готова, осталось только запанировать её. Мы выбрали белый кунжут и кокосовую стружку. Вы можете прислушаться к своим вкусовым предпочтениям и использовать то, что нравится больше Вам. Например, какао, черный кунжут, цветную кокосовую стружку и даже мак.

Все, что вашей душе угодно.