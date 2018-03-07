Прямой эфир

Готовим праздничный завтрак для мамы – оладьи с какао и зефиром. Пошаговый рецепт от шеф-повара

07 марта 2018 07:53
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Вадим Иванов, шеф-повар:
Завтра уже праздник и мы с моими помощниками Анной и Артуром приготовим праздничный завтрак.

Сегодня приготовим оладьи, но оладьи у нас будут не простые. А подадим мы это вместе с какао и зефиром. 

Для того, чтобы приготовить оладьи нам понадобится: мука, приблизительно около 400 гр, поллитра молока, желательно теплого. Сахар, разрыхлитель, щепотка соли (возможно, две) корица, два яйца, пудра для украшения и самое главное – нутелла.

Готовим праздничный завтрак для мамы – оладьи с какао и зефиром. Пошаговый рецепт от шеф-повара-1
Готовим праздничный завтрак для мамы – оладьи с какао и зефиром. Пошаговый рецепт от шеф-повара-2

Необходимо сделать из шоколадной пасты небольшие диски. Для этого мы возьмем пол-ложки и аккуратно на пергамент, будто бы рисуем круг. 

Готовим праздничный завтрак для мамы – оладьи с какао и зефиром. Пошаговый рецепт от шеф-повара-4

Это мы отправляем в морозилку.

Готовим праздничный завтрак для мамы – оладьи с какао и зефиром. Пошаговый рецепт от шеф-повара-6

А пока застывает шоколад, самое время приготовить тесто.

Вадим Иванов:
Берем муку, в муку добавляем сахар, где-то около четырех столовых ложек. Добавляем разрыхлитель. Затем добавим корицу, несколько щепоток соли. Затем добавляем яйцо и потихонечку, тоненькой струйкой добавляем молоко. 

Готовим праздничный завтрак для мамы – оладьи с какао и зефиром. Пошаговый рецепт от шеф-повара-8
Готовим праздничный завтрак для мамы – оладьи с какао и зефиром. Пошаговый рецепт от шеф-повара-9

Чтобы первый блин не получился комом, важно соблюдать последовательность и определенный порядок действий. Использовать только свежие яйца и тщательно перемешивать готовую массу. Второй секрет – это хорошо разогретая сковорода.

Вадим Иванов:
Смазываем нашу сковородочку маслицем. 

Готовим праздничный завтрак для мамы – оладьи с какао и зефиром. Пошаговый рецепт от шеф-повара-11

Снимем пробу для начала. Пробуйте. А теперь мы займемся начинкой. Наша паста шоколадная уже застыла.

Готовим праздничный завтрак для мамы – оладьи с какао и зефиром. Пошаговый рецепт от шеф-повара-13

У нас есть зефир. Я бы хотел к зефиру добавить какао. Или зефир добавить в какао или какао добавить в зефир. Это вкусно, сладко.

Готовим праздничный завтрак для мамы – оладьи с какао и зефиром. Пошаговый рецепт от шеф-повара-15

Остатки возвращайте обратно и зальем взбитыми сливками. Немножечко посыпаем сахарной пудрой и украсим мятой. 

Готовим праздничный завтрак для мамы – оладьи с какао и зефиром. Пошаговый рецепт от шеф-повара-17
Готовим праздничный завтрак для мамы – оладьи с какао и зефиром. Пошаговый рецепт от шеф-повара-18

Завтрак для мамы готов!

# Еда

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