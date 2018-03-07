Готовим праздничный завтрак для мамы – оладьи с какао и зефиром. Пошаговый рецепт от шеф-повара

Вадим Иванов, шеф-повар:

Завтра уже праздник и мы с моими помощниками Анной и Артуром приготовим праздничный завтрак.

Сегодня приготовим оладьи, но оладьи у нас будут не простые. А подадим мы это вместе с какао и зефиром.

Для того, чтобы приготовить оладьи нам понадобится: мука, приблизительно около 400 гр, поллитра молока, желательно теплого. Сахар, разрыхлитель, щепотка соли (возможно, две) корица, два яйца, пудра для украшения и самое главное – нутелла.