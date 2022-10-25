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Завтрак для разгрузочного дня. Готовим смузи из яблока и свёклы

25 октября 2022 07:31
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Лена Климук, кулинар:
Сегодня мы приготовим прекрасный завтрак для разгрузочного дня. Чтобы разгрузить свой организм, мы начнем с яблока и свеклы. Яблоко нарезаем в произвольной форме, отправляем все в чашу блендера. Кожуру снимать не надо, так как здесь останется вся клетчатка.

Завтрак для разгрузочного дня. Готовим смузи из яблока и свёклы-1

Отправляем свеклу. Свекла прекрасно способствует очищению кишечника. Приступаем к петрушке. Она способствует укреплению иммунитета и содержит все витамины группы В. Добавим немного витамина С – это сок апельсина. Добавим горсть семени льна, заранее молоть ничего не надо, чтобы не улетучились полезные вещества этих семян. Мед для полезности и вкуса. Добавим воду.

Завтрак для разгрузочного дня. Готовим смузи из яблока и свёклы-3

Пробьем все блендером. Переливаем наш разгрузочный завтрак в красивые бокалы. Наш завтрак готов, приятного аппетита.

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