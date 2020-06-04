Прямой эфир

Запечённые груши и кулага. Рецепт из первой белорусской кулинарной книги

04 июня 2020 07:50
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Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:
Сегодня у нас на завтрак изысканные груши по-радзивилловски и кулага по старинному рецепту. Чтобы приготовить груши по-радзивилловски, нам понадобятся сами груши, а также мёд, яйца и орехи.

Запечённые груши и кулага. Рецепт из первой белорусской кулинарной книги-1

Кулагу мы приготовим из ржаной муки, воды и клубники.

Запечённые груши и кулага. Рецепт из первой белорусской кулинарной книги-4

4 груши разрезаем вдоль и удаляем сердцевину.

Запечённые груши и кулага. Рецепт из первой белорусской кулинарной книги-7

Берем 2 яйца и отделяем желтки от белков.

Запечённые груши и кулага. Рецепт из первой белорусской кулинарной книги-10

Желтки перемешиваем с 50 мл меда и каждую половину груши смазываем этой смесью.

Дольки груши заворачиваем в фольгу так, чтобы внутри оставался воздух.

Запечённые груши и кулага. Рецепт из первой белорусской кулинарной книги-13

Отправляем груши на противень и в предварительно разогретую на 190 градусов духовку. Готовим 20 минут.

Запечённые груши и кулага. Рецепт из первой белорусской кулинарной книги-16

Лесные орехи 3 минуты обжариваем на сковороде и измельчаем в пакете.

Запечённые груши и кулага. Рецепт из первой белорусской кулинарной книги-19

Теперь приготовим кулагу.

Поджариваем на сухой сковороде ржаную муку. Пшеничной ее лучше не заменять. Понадобится 4 ст. ложки. Даем остыть.

Запечённые груши и кулага. Рецепт из первой белорусской кулинарной книги-22

Берем сезонные ягоды. В нашем случае – это клубника. Варенье или замороженные ягоды не подойдут.

Измельчаем ягоды в блендере.

Запечённые груши и кулага. Рецепт из первой белорусской кулинарной книги-25

Половину клубничного пюре отправляем в кастрюлю. Сюда же добавляем 200 мл воды. И высыпаем муку.

Запечённые груши и кулага. Рецепт из первой белорусской кулинарной книги-28

Запечённые груши и кулага. Рецепт из первой белорусской кулинарной книги-30

Все аккуратно перемешиваем и ставим на огонь. Необходимо непрерывно помешивать. Доводим до кипения.

Запечённые груши и кулага. Рецепт из первой белорусской кулинарной книги-33

Снимаем с плиты, добавляем оставшуюся часть клубничного пюре.

Добавляем мед – 2 ст л, который ни в коем случае не рекомендуем заменять на сахар.

Перемешиваем. Остужаем.

Запечённые груши и кулага. Рецепт из первой белорусской кулинарной книги-36

Груши готовы. Украшаем их орехами.

Подаем с кулагой.

Запечённые груши и кулага. Рецепт из первой белорусской кулинарной книги-39

Быстро, вкусно и полезно! Приятного аппетита!

# Рецепты # Татьяна Бородкина # Рецепты

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