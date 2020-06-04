Запечённые груши и кулага. Рецепт из первой белорусской кулинарной книги

Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:

Сегодня у нас на завтрак изысканные груши по-радзивилловски и кулага по старинному рецепту. Чтобы приготовить груши по-радзивилловски, нам понадобятся сами груши, а также мёд, яйца и орехи.

Кулагу мы приготовим из ржаной муки, воды и клубники.

4 груши разрезаем вдоль и удаляем сердцевину.

Берем 2 яйца и отделяем желтки от белков.

Желтки перемешиваем с 50 мл меда и каждую половину груши смазываем этой смесью. Дольки груши заворачиваем в фольгу так, чтобы внутри оставался воздух.

Отправляем груши на противень и в предварительно разогретую на 190 градусов духовку. Готовим 20 минут.

Лесные орехи 3 минуты обжариваем на сковороде и измельчаем в пакете.

Теперь приготовим кулагу. Поджариваем на сухой сковороде ржаную муку. Пшеничной ее лучше не заменять. Понадобится 4 ст. ложки. Даем остыть.

Берем сезонные ягоды. В нашем случае – это клубника. Варенье или замороженные ягоды не подойдут. Измельчаем ягоды в блендере.

Половину клубничного пюре отправляем в кастрюлю. Сюда же добавляем 200 мл воды. И высыпаем муку.

Все аккуратно перемешиваем и ставим на огонь. Необходимо непрерывно помешивать. Доводим до кипения.

Снимаем с плиты, добавляем оставшуюся часть клубничного пюре. Добавляем мед – 2 ст л, который ни в коем случае не рекомендуем заменять на сахар. Перемешиваем. Остужаем.

Груши готовы. Украшаем их орехами. Подаем с кулагой.