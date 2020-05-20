Рулетики с крапивой и одуванчиками. Пошаговый рецепт

Ингредиенты: лаваш тонкий, крапива, одуванчики, грецкий орех, лимон, сыр фета, красный лук, чеснок, оливковое масло и соль.
Ингредиенты: лаваш тонкий, крапива, одуванчики, грецкий орех, лимон, сыр фета, красный лук, чеснок, оливковое масло и соль.
Замачиваем листья одуванчиков предварительно в холодной воде с солью.
Крапиву и вымоченные одуванчики заливаем кипятком на 3 минуты.
Нарезаем мелко лук и обжариваем на оливковом масле.
Сливаем кипяток от листьев полезных сорняков и заливаем ее холодной водой.
Готовим начинку из крапивы.
Теперь нарезаем мелко листья крапивы и откладываем в отдельную посуду.
Добавляем к крапиве сыр фета. Можно обойтись нежирным творогом или творожной массой.
Жменю грецких орехов измельчаем в блендере и также добавляем к крапивной начинке.
Прожаренный лук отправляем в крапивную начинку.
Выдавливаем сок половины лимона.
Займемся начинкой из одуванчиков.
Измельчаем 4 зубчика чеснока.
Мелко нарезаем листья одуванчиков.
Смешиваем чеснок, одуванчики, сыр фета, солим. Добавляем в начинку 1 ч. л. 9% уксуса.
Выкладываем начинку на лаваш и заворачиваем.
Поджариваем рулетики на гриле.
Блюдо готово. Приятного аппетита!