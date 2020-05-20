Прямой эфир

Рулетики с крапивой и одуванчиками. Пошаговый рецепт

20 мая 2020 14:43
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Ингредиенты: лаваш тонкий, крапива, одуванчики, грецкий орех, лимон, сыр фета, красный лук, чеснок, оливковое масло и соль.

Рулетики с крапивой и одуванчиками. Пошаговый рецепт-1

Замачиваем листья одуванчиков предварительно в холодной воде с солью.

Рулетики с крапивой и одуванчиками. Пошаговый рецепт-4

Крапиву и вымоченные одуванчики заливаем кипятком на 3 минуты.

Рулетики с крапивой и одуванчиками. Пошаговый рецепт-7

Нарезаем мелко лук и обжариваем на оливковом масле.

Сливаем кипяток от листьев полезных сорняков и заливаем ее холодной водой.

Готовим начинку из крапивы.

Теперь нарезаем мелко листья крапивы и откладываем в отдельную посуду.

Рулетики с крапивой и одуванчиками. Пошаговый рецепт-10

Добавляем к крапиве сыр фета. Можно обойтись нежирным творогом или творожной массой.

Рулетики с крапивой и одуванчиками. Пошаговый рецепт-13

Жменю грецких орехов измельчаем в блендере и также добавляем к крапивной начинке.

Прожаренный лук отправляем в крапивную начинку.

Рулетики с крапивой и одуванчиками. Пошаговый рецепт-16

Выдавливаем сок половины лимона.

Займемся начинкой из одуванчиков.

Измельчаем 4 зубчика чеснока.

Рулетики с крапивой и одуванчиками. Пошаговый рецепт-19

Мелко нарезаем листья одуванчиков.

Смешиваем чеснок, одуванчики, сыр фета, солим. Добавляем в начинку 1 ч. л. 9% уксуса.

Рулетики с крапивой и одуванчиками. Пошаговый рецепт-22

Рулетики с крапивой и одуванчиками. Пошаговый рецепт-24

Выкладываем начинку на лаваш и заворачиваем.

Рулетики с крапивой и одуванчиками. Пошаговый рецепт-27

Рулетики с крапивой и одуванчиками. Пошаговый рецепт-29

Поджариваем рулетики на гриле.

Рулетики с крапивой и одуванчиками. Пошаговый рецепт-32

Рулетики с крапивой и одуванчиками. Пошаговый рецепт-34

Блюдо готово. Приятного аппетита!

# Рецепты # Татьяна Бородкина # Рецепты

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