Рулетики с крапивой и одуванчиками. Пошаговый рецепт

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Ингредиенты: лаваш тонкий, крапива, одуванчики, грецкий орех, лимон, сыр фета, красный лук, чеснок, оливковое масло и соль.

Замачиваем листья одуванчиков предварительно в холодной воде с солью.

Крапиву и вымоченные одуванчики заливаем кипятком на 3 минуты.

Нарезаем мелко лук и обжариваем на оливковом масле. Сливаем кипяток от листьев полезных сорняков и заливаем ее холодной водой. Готовим начинку из крапивы. Теперь нарезаем мелко листья крапивы и откладываем в отдельную посуду.

Добавляем к крапиве сыр фета. Можно обойтись нежирным творогом или творожной массой.

Жменю грецких орехов измельчаем в блендере и также добавляем к крапивной начинке. Прожаренный лук отправляем в крапивную начинку.

Выдавливаем сок половины лимона. Займемся начинкой из одуванчиков. Измельчаем 4 зубчика чеснока.

Мелко нарезаем листья одуванчиков. Смешиваем чеснок, одуванчики, сыр фета, солим. Добавляем в начинку 1 ч. л. 9% уксуса.

Выкладываем начинку на лаваш и заворачиваем.

Поджариваем рулетики на гриле.