Необычные рецепты кофе в домашних условиях

Новости Беларуси. Ученые не перестают воспевать его целительные свойства, а парфюмеры вдохновляться его чарующим ароматом… Отличный антиоксидант, источник молодости и хорошего настроения. Классическое утро немыслимо без бодрящего кофе! Предлагаем начать свой день ярко и предпочесть традиционному эспрессо оригинальные рецепты! Просыпаемся в компании баристов, начинаем эксклюзивный мастер-класс и получаем полезные советы!

Марина Воскресенская, бариста-тренер:

Прежде чем заварить кофе, не поленитесь выбрать сорт для того, чтобы знать, какие оттенки будут в чашке. Например, вы хотите утро начать с аромата абрикоса или почувствовать сладость яблок. Второй вариант — степень обжарки. Чем сильнее степень обжарки , тем ярче, динамичнее и карамельнее будет вкус. Чем нежнее, тем больше облака будет в вашем напитке. Если сильная степень, то зерно более темное, шоколадное. Если выберите среднюю обжарку, зерно будет светлое, цвета молочный шоколад. Предлагаю утром заварить чашечку кофе с ароматом фиалок.

Необычный рецепт вполне реален в домашних условиях. Нам понадобятся цветы фиалки, кофе с фруктовым ароматом и френч-пресс для заваривания. Если нет – возьмите турку! Обдаем наш сосуд кипятком, словно вдыхаем в емкость жизнь, ведь кофе – живой продукт, душа и философия дня!

Марина Воскресенская, бариста-тренер:

Затем мы берем кофе, он должен быть молотый. Хочу обратить ваше внимание на степень помола. Должна быть не крупной ни мелкой, а такой, чтобы под воздействием кипятка хорошо раскрылась. Для меня важно, чтобы кофе был свежемолотый.

Делаем порцию на двоих, берем, как минимум, четыре чайные ложки с горкой, из расчета 40 гм кофе на 300 мл воды. Затем завариваем водой. Чтобы раскрылся тонкий вкус кофе, желательно выбирать температуру около 95 градусов! Опускаем крышечку френч-пресса и оставляем наш кофе в покое на 7 минут.

Марина Воскресенская, бариста-тренер:

Мы оформляем наш кофе. Подойдем необычно — подадим утренний кофе в бокалах! Фиалка ассоциируется с женственностью, чувственностью, предлагаем начинать утро с этих ассоциаций! Аккуратно отрываем цветок и кладем на дно бокала. Следующий шаг — добавляем в кофе нотку таинственности и покрываем корицей.

Тем временем, наш кофе готов. Берем бокалы, приглашаем поучаствовать в ритуале своих близких. Аккуратно наливаем кофе, чтобы не испортить нежные фиалки. Наслаждаемся ароматом!

Марина Воскресенская, бариста-тренер:

Кофе готов. Великолепный кофе с абрикосовым ароматом получился с нежнейшей сладостью фиалки и послевкусием корицы.

Удивить с самого утра можно и приготовив эспрессо-аффогато! Для этого нам понадобится шарик ванильного мороженного, кофемашина или турка, бокал, сахарная пудра, милые живые цветы. Выкладываем мороженное в бокал и начинаем готовить эспрессо.

Алексей Микула, бариста:

Нам понадобится 8гм свежемолотого кофе, кофемашина, вода.

Выливаем готовый эспрессо в бокал и наслаждаемся видом будущего напитка! Придаем шарм и изысканность, украшаем кофе мелкими цветами розы и сахарной пудрой, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Марина Воскресенская, бариста-тренер:

Готово эспрессо-афогато. Данный кофе вы также можете предложить своей возлюбленной с утра, это придаст больше романтики!