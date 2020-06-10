Куриное филе с сыром и овощами, запечённое в лепешке. Пошаговый рецепт

Сегодня мы приготовим на завтрак мексиканскую энчиладу.

Тортильи разогреваем на сухой сковороде и заворачиваем их в фольгу, чтобы они не остыли.

Готовим начинку.

Куриное филе слегка обжариваем с двух сторон на растительном масле.