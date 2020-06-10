Куриное филе с сыром и овощами, запечённое в лепешке. Пошаговый рецепт

Сегодня мы приготовим на завтрак мексиканскую энчиладу.
Ингредиенты:
Сегодня мы приготовим на завтрак мексиканскую энчиладу.
Ингредиенты:
Тортильи разогреваем на сухой сковороде и заворачиваем их в фольгу, чтобы они не остыли.
Готовим начинку.
Куриное филе слегка обжариваем с двух сторон на растительном масле.
Перекладываем курицу в сотейник с водой и еще немного варим.
Мелко крошим красный лук и чеснок.
Нарезаем помидоры.
Отправляем на сковороду лук. Когда лук станет мягким, добавляем к нему чеснок.
Вслед за чесноком добавляем помидоры. Хорошо тушим овощи.
Кончик перца чили нарезаем.
Готовое филе курицы разрываем с помощью двух вилок на мелкие волокна.
В отдельной посуде куриное филе заправляем специями и добавляем к начинке кукурузу.
К овощам добавляем немного соли и сахара. А также – бальзамический уксус.
Сыр натираем на крупной терке.
На дно стеклянной формы выкладываем одну часть овощей.
Разворачиваем из фольги тортильи и на край первым делом выкладываем натертый сыр. Далее – куриное филе с кукурузой.
Заворачиваем тортильи и выкладываем в форму с овощами.
Сверху выкладываем вторую часть овощей и посыпаем сыром.
Запекаем блюдо 8 минут в предварительно разогретой духовке на 180 градусов.
Приятного аппетита!