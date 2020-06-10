Прямой эфир

Куриное филе с сыром и овощами, запечённое в лепешке. Пошаговый рецепт

10 июня 2020 07:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сегодня мы приготовим на завтрак мексиканскую энчиладу.

Ингредиенты:

Куриное филе с сыром и овощами, запечённое в лепешке. Пошаговый рецепт-1

Тортильи разогреваем на сухой сковороде и заворачиваем их в фольгу, чтобы они не остыли.

Готовим начинку.

Куриное филе слегка обжариваем с двух сторон на растительном масле.

Куриное филе с сыром и овощами, запечённое в лепешке. Пошаговый рецепт-4

Куриное филе с сыром и овощами, запечённое в лепешке. Пошаговый рецепт-6

Перекладываем курицу в сотейник с водой и еще немного варим.

Мелко крошим красный лук и чеснок.

Куриное филе с сыром и овощами, запечённое в лепешке. Пошаговый рецепт-9

Нарезаем помидоры.

Куриное филе с сыром и овощами, запечённое в лепешке. Пошаговый рецепт-12

Отправляем на сковороду лук. Когда лук станет мягким, добавляем к нему чеснок.

Куриное филе с сыром и овощами, запечённое в лепешке. Пошаговый рецепт-15

Вслед за чесноком добавляем помидоры. Хорошо тушим овощи.

Куриное филе с сыром и овощами, запечённое в лепешке. Пошаговый рецепт-18

Кончик перца чили нарезаем.

Готовое филе курицы разрываем с помощью двух вилок на мелкие волокна.

Куриное филе с сыром и овощами, запечённое в лепешке. Пошаговый рецепт-21

В отдельной посуде куриное филе заправляем специями и добавляем к начинке кукурузу.

Куриное филе с сыром и овощами, запечённое в лепешке. Пошаговый рецепт-24

К овощам добавляем немного соли и сахара. А также – бальзамический уксус.

Куриное филе с сыром и овощами, запечённое в лепешке. Пошаговый рецепт-27

Куриное филе с сыром и овощами, запечённое в лепешке. Пошаговый рецепт-29

Сыр натираем на крупной терке.

Куриное филе с сыром и овощами, запечённое в лепешке. Пошаговый рецепт-32

На дно стеклянной формы выкладываем одну часть овощей.

Куриное филе с сыром и овощами, запечённое в лепешке. Пошаговый рецепт-35

Разворачиваем из фольги тортильи и на край первым делом выкладываем натертый сыр. Далее – куриное филе с кукурузой.

Куриное филе с сыром и овощами, запечённое в лепешке. Пошаговый рецепт-38

Заворачиваем тортильи и выкладываем в форму с овощами.

Куриное филе с сыром и овощами, запечённое в лепешке. Пошаговый рецепт-41

Сверху выкладываем вторую часть овощей и посыпаем сыром.

Куриное филе с сыром и овощами, запечённое в лепешке. Пошаговый рецепт-44

Куриное филе с сыром и овощами, запечённое в лепешке. Пошаговый рецепт-46

Запекаем блюдо 8 минут в предварительно разогретой духовке на 180 градусов.

Куриное филе с сыром и овощами, запечённое в лепешке. Пошаговый рецепт-49

Приятного аппетита!

# Рецепты # Татьяна Бородкина # Рецепты

Другие новости рубрики

Все новости
Запечённые груши и кулага. Рецепт из первой белорусской кулинарной книги
04 июня 2020 07:50

Запечённые груши и кулага. Рецепт из первой белорусской кулинарной книги

Готовим два вкусных и полезных смузи. Пошаговый рецепт
03 июня 2020 09:12

Готовим два вкусных и полезных смузи. Пошаговый рецепт

Ягодный пирог из песочного теста. Пошаговый рецепт
02 июня 2020 07:33

Ягодный пирог из песочного теста. Пошаговый рецепт