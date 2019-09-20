Салат с тыквой, инжиром и брынзой. Оригинальный рецепт

Ингредиенты: свежий инжир, брынза, черный перец, мёд, руккола, оливковое масло и уксус.
Ингредиенты: свежий инжир, брынза, черный перец, мёд, руккола, оливковое масло и уксус.
Аккуратно отрезаем верхушку инжира и делаем надрезы на 4 части.
В серединку начиняем 1 ч.л. меда и кусочком брынзы.
Отправляем инжир в предварительно разогретую духовку на 180 гр. Запекаем 10 минут.
Листья рукколы выкладываем на тарелку и поливаем винным уксусом и оливковым маслом. Добавляем щепотку черного перца.
Крошим в салат остатки брынзы.
Очищаем и натираем на крупной терке сырую тыкву и отправляем ее в салат.
Готовый инжир выкладываем на тарелку с салатом.
Блюдо готово. Приятного аппетита!