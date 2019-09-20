Прямой эфир

Салат с тыквой, инжиром и брынзой. Оригинальный рецепт

20 сентября 2019 08:13
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Ингредиенты: свежий инжир, брынза, черный перец, мёд, руккола, оливковое масло и уксус.

Салат с тыквой, инжиром и брынзой. Оригинальный рецепт-1

Салат с тыквой, инжиром и брынзой. Оригинальный рецепт-3

Аккуратно отрезаем верхушку инжира и делаем надрезы на 4 части.

Салат с тыквой, инжиром и брынзой. Оригинальный рецепт-6

Салат с тыквой, инжиром и брынзой. Оригинальный рецепт-8

В серединку начиняем 1 ч.л. меда и кусочком брынзы.

Салат с тыквой, инжиром и брынзой. Оригинальный рецепт-11

Отправляем инжир в предварительно разогретую духовку на 180 гр. Запекаем 10 минут.

Салат с тыквой, инжиром и брынзой. Оригинальный рецепт-14

Листья рукколы выкладываем на тарелку и поливаем винным уксусом и оливковым маслом. Добавляем щепотку черного перца.

Салат с тыквой, инжиром и брынзой. Оригинальный рецепт-17

Салат с тыквой, инжиром и брынзой. Оригинальный рецепт-19

Салат с тыквой, инжиром и брынзой. Оригинальный рецепт-21

Крошим в салат остатки брынзы.

Салат с тыквой, инжиром и брынзой. Оригинальный рецепт-24

Очищаем и натираем на крупной терке сырую тыкву и отправляем ее в салат.

Салат с тыквой, инжиром и брынзой. Оригинальный рецепт-27

Салат с тыквой, инжиром и брынзой. Оригинальный рецепт-29

Салат с тыквой, инжиром и брынзой. Оригинальный рецепт-31

Готовый инжир выкладываем на тарелку с салатом.

Салат с тыквой, инжиром и брынзой. Оригинальный рецепт-34

Блюдо готово. Приятного аппетита!

Салат с тыквой, инжиром и брынзой. Оригинальный рецепт-37

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# Рецепты # Татьяна Бородкина # Рецепты

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