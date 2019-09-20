Прямой эфир

Готовим омлет с тыквой. Осенний завтрак

20 сентября 2019 08:38
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Ингредиенты: тыква, яйца, репчатый лук, подсолнечное и сливочное масло, приправа карри, соль.

Готовим омлет с тыквой. Осенний завтрак -1

Взбиваем 5 яиц.

Готовим омлет с тыквой. Осенний завтрак -4

Очищаем тыкву и нарезаем на кубики.

Готовим омлет с тыквой. Осенний завтрак -7

Мелко нарезаем 1 луковицу.

Готовим омлет с тыквой. Осенний завтрак -10

Разогреваем сковороду с 1 ст.л. подсолнечного масла и 1 ст.л. сливочного масла.

Пассеруем лук.

Готовим омлет с тыквой. Осенний завтрак -13

Добавляем к луку тыкву.

Готовим омлет с тыквой. Осенний завтрак -16

Сразу солим, добавляем немного воды и минут 10 тушим.

Когда тыква стала мягкой, добавляем карри.

Готовим омлет с тыквой. Осенний завтрак -19

Заливаем яйца в сковороду на тыкву.

Готовим омлет с тыквой. Осенний завтрак -22

Держим омлет 5-7 минут под крышкой.

Готовим омлет с тыквой. Осенний завтрак -25

Блюдо готово. Приятного аппетита!

Готовим омлет с тыквой. Осенний завтрак -28



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# Рецепты # Татьяна Бородкина # Рецепты

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