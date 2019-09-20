Готовим омлет с тыквой. Осенний завтрак

Ингредиенты: тыква, яйца, репчатый лук, подсолнечное и сливочное масло, приправа карри, соль.
Ингредиенты: тыква, яйца, репчатый лук, подсолнечное и сливочное масло, приправа карри, соль.
Взбиваем 5 яиц.
Очищаем тыкву и нарезаем на кубики.
Мелко нарезаем 1 луковицу.
Разогреваем сковороду с 1 ст.л. подсолнечного масла и 1 ст.л. сливочного масла.
Пассеруем лук.
Добавляем к луку тыкву.
Сразу солим, добавляем немного воды и минут 10 тушим.
Когда тыква стала мягкой, добавляем карри.
Заливаем яйца в сковороду на тыкву.
Держим омлет 5-7 минут под крышкой.
Блюдо готово. Приятного аппетита!