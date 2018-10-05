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Рецепт для тех, кто ненавидит тыкву. Всего 6 ингредиентов и вы измените мнение об этом овоще

05 октября 2018 09:06
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Юлия Самусенко, корреспондент СТВ:
Тыква это не только осенний овощ, но и очень полезный. Этот продукт содержит кладезь витаминов и микроэлементов. Сегодня мы отправимся в гости к шеф-повару и узнаем рецепт самого вкусного блюда из тыквы.

Рецепт для тех, кто ненавидит тыкву. Всего 6 ингредиентов и вы измените мнение об этом овоще -1

Елена Микульчик, шеф-повар:  
Из тыквы можно приготовить много блюд. Самый распространённый – это тыквенный суп, тыквенная каша, из тыквы получается великолепный гарнир к горячим блюдам, тыква может быть в качестве начинки сладких пирогов. Можно ее запекать с яблоками, с морковкой, с картошкой – как угодно! Все, что я перечислила, это для тех, кто любит тыкву.

А сегодня у нас будет рецепт для тех, кто тыкву просто ненавидит.

Рецепт для тех, кто ненавидит тыкву. Всего 6 ингредиентов и вы измените мнение об этом овоще -4

Нам понадобятся следующие ингредиенты: отварная тыква, отварная морковь, мед, апельсин, грейпфрут, лимон и подавать мы будем со взбитыми сливками, мятой и малиной

Рецепт для тех, кто ненавидит тыкву. Всего 6 ингредиентов и вы измените мнение об этом овоще -6

Рецепт для тех, кто ненавидит тыкву. Всего 6 ингредиентов и вы измените мнение об этом овоще -8

Очищаем апельсин. Помещаем в блендер тыкву, морковь, выдавливаем туда же сок грейпфрута и лимона и измельчаем.

Выкладываем полученную массу в стакан, сверху покрываем слоем взбитых сливок и украшаем ягодами малины.  

# Рецепты # Рецепты # Юлия Самусенко # Елена Микульчик # Фотофакт # Еда

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