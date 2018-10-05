Рецепт для тех, кто ненавидит тыкву. Всего 6 ингредиентов и вы измените мнение об этом овоще

Юлия Самусенко, корреспондент СТВ:

Тыква это не только осенний овощ, но и очень полезный. Этот продукт содержит кладезь витаминов и микроэлементов. Сегодня мы отправимся в гости к шеф-повару и узнаем рецепт самого вкусного блюда из тыквы.

Елена Микульчик, шеф-повар:

Из тыквы можно приготовить много блюд. Самый распространённый – это тыквенный суп, тыквенная каша, из тыквы получается великолепный гарнир к горячим блюдам, тыква может быть в качестве начинки сладких пирогов. Можно ее запекать с яблоками, с морковкой, с картошкой – как угодно! Все, что я перечислила, это для тех, кто любит тыкву.





А сегодня у нас будет рецепт для тех, кто тыкву просто ненавидит.

Нам понадобятся следующие ингредиенты: отварная тыква, отварная морковь, мед, апельсин, грейпфрут, лимон и подавать мы будем со взбитыми сливками, мятой и малиной.



