Перед игрой с Люксембургом главный тренер сборной Беларуси Александр Хацкевич ответил на вопросы журналистов

Новости Беларуси. Перед игрой национальной сборной Беларуси с Люксембургом в рамках квалификации Евро-2016 главный тренер Александр Хацкевич и полузащитник Александр Глеб ответили на вопросы журналистов. Главное, что хотел донести Хацкевич до представителей прессы: в игре с Люксембургом результат на первом месте. И не важно, как этот результат будет добыт.

Александр Хацкевич, главный тренер сборной Беларуси по футболу:

Конечно, хочется после первого тайма выигрывать 3:0 и спокойно доигрывать. Мы стремимся потихоньку идти к этому, чтобы мы доминировали на футбольном поле. Это очень тяжело, но нужно к этому идти. Если этого не делать, то к этому никогда не придешь. Надо пытаться все равно становиться лучше, быть увереннее в себе в первую очередь. И если кто-то считает, что Люксембург можно легко обыграть, то тот ошибается.

Также журналистов интересовало отношение главного тренера и самих футболистов к малому зрительскому интересу. К утру понедельника на матч Беларусь – Люксембург было продано чуть более двух тысяч билетов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александр Хацкевич:

Надо уметь играть и при полных трибунах, и при пустых. Мое мнение, что полные трибуны дают еще больший стимул, эмоции добавляют, когда ты играешь дома.

Александр Глеб, игрок сборной Беларуси по футболу:

Как мы играли во Львове, я не удивлен, что всего лишь две тысячи билетов продано. Будем играть лучше – будут приходить. Будем за что-то реально бороться – народ, я думаю, болельщики будут нас поддерживать.