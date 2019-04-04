Оригинальные супы: 3 простых рецепта из обычных овощей

Предлагаем 3 простых и оригинальных рецепта супов из обычных овощей.
Азербайджанский суп довга
Суп довга, который можно назвать и соусом, подают в Азербайджане на свадьбу.
Предлагаем 3 простых и оригинальных рецепта супов из обычных овощей.
Азербайджанский суп довга
Суп довга, который можно назвать и соусом, подают в Азербайджане на свадьбу.
Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:
Нам понадобятся простокваша, вода, мука, яйцо, зелень и рис. Самое главное – зелень: кинза, петрушка, укроп, зелёный лук. Чем больше, тем лучше.
Мелко нарезаем зелень. Разбиваем одно яйцо в отдельную посуду, добавляем в него 1 ст.л. муки и всё взбиваем.
Простоквашу (250 мл) и воду (200 мл) смешиваем в кастрюле и нагреваем на плите.
Туда же отправляем 1 ст.л. промытого риса. Непрерывно помешиваем.
Вместо простокваши можно использовать и кефир.
Когда смесь в кастрюле дойдёт до кипения, добавляем яйцо, взбитое с мукой.
Сюда же – зелень.
Соль добавляем в конце приготовления супа.
Довга готова! Приятного аппетита!
Томатный суп
Вадим Парханович, шеф-повар:
Сегодня мы приготовим томатный суп. Для этого нам понадобятся: томаты в собственном соку, лук репчатый, сливки, соль, сахар, масло подсолнечное, французские травы.
Нарезаем лук.
В сотейнике нагреваем подсолнечное масло, туда отправляем нарезанный лук.
Нарезаем чеснок и также отправляем в сотейник.
Теперь очередь томатов.
Соль, сахар.
Сливочное масло.
Смешиваем всё в сотейнике.
Посыпаем французскими травами.
Варим 10 мин. на слабом огне.
Теперь очередь сливок.
Когда суп сварился, измельчаем его блендером.
Сервируем в тарелку.
Блюдо готово. Приятного аппетита!
Суп-пюре из брокколи
Вадим Парханович, шеф-повар ресторана:
Сегодня мы приготовим суп-пюре из брокколи. Для этого нам понадобятся: картофель, лук, брокколи, сливки, подсолнечное и сливочное масло, говяжий бульон, сухарики, соль и перец.
Первым делом нарезаем лук и обжариваем его с добавлением соли, перца.
Нарезаем отварной картофель и отправляем в сотейник вместе с брокколи.
Добавляем сливочное масло.
Тщательно всё перемешиваем.
Заливаем говяжьим бульоном (можно использовать и куриный, и овощной).
Заправляем суп сливками.
Перебиваем суп блендером.
Доводим суп до кипения.
Сервируем в тарелку. Посыпаем сверху сухариками.
Суп готов. Приятного аппетита!