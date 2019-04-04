Оригинальные супы: 3 простых рецепта из обычных овощей

Предлагаем 3 простых и оригинальных рецепта супов из обычных овощей. Азербайджанский суп довга Суп довга, который можно назвать и соусом, подают в Азербайджане на свадьбу.

Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:

Нам понадобятся простокваша, вода, мука, яйцо, зелень и рис. Самое главное – зелень: кинза, петрушка, укроп, зелёный лук. Чем больше, тем лучше.

Мелко нарезаем зелень. Разбиваем одно яйцо в отдельную посуду, добавляем в него 1 ст.л. муки и всё взбиваем.

Простоквашу (250 мл) и воду (200 мл) смешиваем в кастрюле и нагреваем на плите.

Туда же отправляем 1 ст.л. промытого риса. Непрерывно помешиваем.

Вместо простокваши можно использовать и кефир. Когда смесь в кастрюле дойдёт до кипения, добавляем яйцо, взбитое с мукой.

Сюда же – зелень.

Соль добавляем в конце приготовления супа. Довга готова! Приятного аппетита! Томатный суп

Вадим Парханович, шеф-повар:

Сегодня мы приготовим томатный суп. Для этого нам понадобятся: томаты в собственном соку, лук репчатый, сливки, соль, сахар, масло подсолнечное, французские травы. Нарезаем лук.

В сотейнике нагреваем подсолнечное масло, туда отправляем нарезанный лук. Нарезаем чеснок и также отправляем в сотейник.

Теперь очередь томатов.

Соль, сахар. Сливочное масло. Смешиваем всё в сотейнике.

Посыпаем французскими травами.

Варим 10 мин. на слабом огне. Теперь очередь сливок.

Когда суп сварился, измельчаем его блендером. Сервируем в тарелку.

Блюдо готово. Приятного аппетита! Суп-пюре из брокколи

Вадим Парханович, шеф-повар ресторана:

Сегодня мы приготовим суп-пюре из брокколи. Для этого нам понадобятся: картофель, лук, брокколи, сливки, подсолнечное и сливочное масло, говяжий бульон, сухарики, соль и перец.

Первым делом нарезаем лук и обжариваем его с добавлением соли, перца.

Нарезаем отварной картофель и отправляем в сотейник вместе с брокколи.

Добавляем сливочное масло. Тщательно всё перемешиваем. Заливаем говяжьим бульоном (можно использовать и куриный, и овощной).

Заправляем суп сливками.

Перебиваем суп блендером.

Доводим суп до кипения.

Сервируем в тарелку. Посыпаем сверху сухариками.