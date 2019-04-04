Прямой эфир

Оригинальные супы: 3 простых рецепта из обычных овощей

04 апреля 2019 13:22
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Предлагаем 3 простых и оригинальных рецепта супов из обычных овощей.

Азербайджанский суп довга

Суп довга, который можно назвать и соусом, подают в Азербайджане на свадьбу.

Оригинальные супы: 3 простых рецепта из обычных овощей-1

Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:  
Нам понадобятся простокваша, вода, мука, яйцо, зелень и рис. Самое главное – зелень: кинза, петрушка, укроп, зелёный лук. Чем больше, тем лучше.

Оригинальные супы: 3 простых рецепта из обычных овощей-4

Мелко нарезаем зелень. Разбиваем одно яйцо в отдельную посуду, добавляем в него 1 ст.л. муки и всё взбиваем.

Оригинальные супы: 3 простых рецепта из обычных овощей-7

Простоквашу (250 мл) и воду (200 мл) смешиваем в кастрюле и нагреваем на плите.

Оригинальные супы: 3 простых рецепта из обычных овощей-10

Оригинальные супы: 3 простых рецепта из обычных овощей-12

Туда же отправляем 1 ст.л. промытого риса. Непрерывно помешиваем.

Оригинальные супы: 3 простых рецепта из обычных овощей-15

Вместо простокваши можно использовать и кефир.

Когда смесь в кастрюле дойдёт до кипения, добавляем яйцо, взбитое с мукой.

Оригинальные супы: 3 простых рецепта из обычных овощей-18

Сюда же – зелень.

Оригинальные супы: 3 простых рецепта из обычных овощей-21

Соль добавляем в конце приготовления супа.

Довга готова! Приятного аппетита!

Томатный суп

Оригинальные супы: 3 простых рецепта из обычных овощей-24

Вадим Парханович, шеф-повар:
Сегодня мы приготовим томатный суп. Для этого нам понадобятся: томаты в собственном соку, лук репчатый, сливки, соль, сахар, масло подсолнечное, французские травы.

Нарезаем лук.

Оригинальные супы: 3 простых рецепта из обычных овощей-27

В сотейнике нагреваем подсолнечное масло, туда отправляем нарезанный лук.

Нарезаем чеснок и также отправляем в сотейник.

Оригинальные супы: 3 простых рецепта из обычных овощей-30

Теперь очередь томатов.

Оригинальные супы: 3 простых рецепта из обычных овощей-33

Оригинальные супы: 3 простых рецепта из обычных овощей-35

Соль, сахар.

Сливочное масло.

Смешиваем всё в сотейнике.

Оригинальные супы: 3 простых рецепта из обычных овощей-38

Посыпаем французскими травами.

Оригинальные супы: 3 простых рецепта из обычных овощей-41

Варим 10 мин. на слабом огне.

Теперь очередь сливок.

Оригинальные супы: 3 простых рецепта из обычных овощей-44

Когда суп сварился, измельчаем его блендером.

Сервируем в тарелку.

Оригинальные супы: 3 простых рецепта из обычных овощей-47

Блюдо готово. Приятного аппетита!

Суп-пюре из брокколи

Оригинальные супы: 3 простых рецепта из обычных овощей-50

Вадим Парханович, шеф-повар ресторана:
Сегодня мы приготовим суп-пюре из брокколи. Для этого нам понадобятся: картофель, лук, брокколи, сливки, подсолнечное и сливочное масло, говяжий бульон, сухарики, соль и перец.

Оригинальные супы: 3 простых рецепта из обычных овощей-53

Первым делом нарезаем лук и обжариваем его с добавлением соли, перца.

Оригинальные супы: 3 простых рецепта из обычных овощей-56

Нарезаем отварной картофель и отправляем в сотейник вместе с брокколи.

Оригинальные супы: 3 простых рецепта из обычных овощей-59

Добавляем сливочное масло.

Тщательно всё перемешиваем.

Заливаем говяжьим бульоном (можно использовать и куриный, и овощной).

Оригинальные супы: 3 простых рецепта из обычных овощей-62

Заправляем суп сливками.

Оригинальные супы: 3 простых рецепта из обычных овощей-65

Перебиваем суп блендером.

Оригинальные супы: 3 простых рецепта из обычных овощей-68

Доводим суп до кипения.

Оригинальные супы: 3 простых рецепта из обычных овощей-71

Сервируем в тарелку. Посыпаем сверху сухариками.

Оригинальные супы: 3 простых рецепта из обычных овощей-74

Суп готов. Приятного аппетита!

Оригинальные супы: 3 простых рецепта из обычных овощей-77

# Еда # Рецепты # Татьяна Бородкина # Вадим Парханович

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