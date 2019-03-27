Спагетти, пармезан и грудинка: быстрый рецепт пасты Карбонара

Готовим пасту Карбонара. Пошаговый рецепт популярного итальянского блюда. Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:

Сегодня у нас на завтрак паста Карбонара. Ингредиенты: спагетти, сыровяленая грудинка, пармезан, яйцо, оливковое масло, базилик и чёрный перец. Начнем готовить пасту с перца. Жарим его на сковороде 3 минуты. На пергамент отправляем готовый перец и измельчаем его с помощью скалки.

Грудинку (не копчёную) нарезаем кубиками и обжариваем её в оливковом масле, чтобы она не пересохла.

Сыр натираем. Подойдёт любой твёрдый сыр.

Спагетти отправляем в кипящую воду, добавляем соль.

Хорошо взбиваем яйцо.

Добавляем в него 10 капель оливкового масла, сюда же – натёртый сыр.