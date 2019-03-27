Спагетти, пармезан и грудинка: быстрый рецепт пасты Карбонара
Готовим пасту Карбонара. Пошаговый рецепт популярного итальянского блюда.
Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:
Сегодня у нас на завтрак паста Карбонара.
Ингредиенты: спагетти, сыровяленая грудинка, пармезан, яйцо, оливковое масло, базилик и чёрный перец.
Начнем готовить пасту с перца. Жарим его на сковороде 3 минуты. На пергамент отправляем готовый перец и измельчаем его с помощью скалки.
Грудинку (не копчёную) нарезаем кубиками и обжариваем её в оливковом масле, чтобы она не пересохла.
Сыр натираем. Подойдёт любой твёрдый сыр.
Спагетти отправляем в кипящую воду, добавляем соль.
Добавляем в него 10 капель оливкового масла, сюда же – натёртый сыр.
В большую посуду отправляем соус из яйца с сыром. Выкладываем готовые спагетти к соусу. Перемешиваем.
Чтобы яйца не превратились в хлопья, есть маленький секрет: добавим чуть-чуть бульона.
Сверху выкладываем грудинку. Сервируем пасту в тарелку. Посыпаем перчиком. Можно добавить базилик.
Блюдо готово! Приятного аппетита!