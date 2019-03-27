Прямой эфир

Спагетти, пармезан и грудинка: быстрый рецепт пасты Карбонара

27 марта 2019 12:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Готовим пасту Карбонара. Пошаговый рецепт популярного итальянского блюда.

Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:
Сегодня у нас на завтрак паста Карбонара.

Ингредиенты: спагетти, сыровяленая грудинка, пармезан, яйцо, оливковое масло, базилик и чёрный перец.

Начнем готовить пасту с перца. Жарим его на сковороде 3 минуты. На пергамент отправляем готовый перец и измельчаем его с помощью скалки.

Спагетти, пармезан и грудинка: быстрый рецепт пасты Карбонара-1

Грудинку (не копчёную) нарезаем кубиками  и обжариваем её в оливковом масле, чтобы она не пересохла.

Спагетти, пармезан и грудинка: быстрый рецепт пасты Карбонара-4

Спагетти, пармезан и грудинка: быстрый рецепт пасты Карбонара-6

Спагетти, пармезан и грудинка: быстрый рецепт пасты Карбонара-8

Сыр натираем. Подойдёт любой твёрдый сыр.

Спагетти, пармезан и грудинка: быстрый рецепт пасты Карбонара-11

Спагетти отправляем в кипящую воду, добавляем соль.

Спагетти, пармезан и грудинка: быстрый рецепт пасты Карбонара-14

Хорошо взбиваем яйцо.

Спагетти, пармезан и грудинка: быстрый рецепт пасты Карбонара-17

Добавляем в него 10 капель оливкового масла, сюда же – натёртый сыр.

Спагетти, пармезан и грудинка: быстрый рецепт пасты Карбонара-20

В большую посуду отправляем соус из яйца с сыром. Выкладываем готовые спагетти к соусу. Перемешиваем.

Чтобы яйца не превратились в хлопья, есть маленький секрет: добавим чуть-чуть бульона.

Сверху выкладываем грудинку. Сервируем пасту в тарелку. Посыпаем перчиком. Можно добавить базилик.

Блюдо готово! Приятного аппетита!

# Еда # Рецепты # Татьяна Бородкина

Другие новости рубрики

Все новости
Коктейль из кефира. Быстрый рецепт
27 марта 2019 09:13

Коктейль из кефира. Быстрый рецепт

Всего 4 ингредиента. Как приготовить коктейль для похудения?
26 марта 2019 15:13

Всего 4 ингредиента. Как приготовить коктейль для похудения?

Готовим тушёную фасоль и картофельные оладьи по рецепту Гордона Рамзи. Пошаговый рецепт
28 февраля 2019 06:43

Готовим тушёную фасоль и картофельные оладьи по рецепту Гордона Рамзи. Пошаговый рецепт