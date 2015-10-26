Олимпиада-80 в Минске: открытие трассы Брест – Москва, дефицитные продукты, советские джинсы и городские легенды

Первые в истории Олимпийские игры на территории Восточной Европы и первые Олимпийские игры, проведенные в социалистической стране. 35 лет назад в Москве открылись XXII летние Олимпийские игры, изменившие не только судьбу столицы, но и жизнь граждан Советского Союза.

Это был самый яркий и долгожданный праздник того времени. Часть соревнований Олимпиады-80 проводилась в других городах Советского Союза: парусные регаты стартовали в Таллине, предварительные игры и четвертьфиналы футбольного турнира проходили в Киеве, Ленинграде и Минске.

Наша столица ко встрече с главным спортивным событием готовилась так же ответственно, как и все другие города СССР. Реконструировали вокзалы, станции, железнодорожные пути, наводили чистоту на улицах и порядок на магистралях.

Максим Лунев, экскурсовод, ученик СШ № 203 г Минска:

Например, знаменитая трасса Брест – Москва была сдана как раз к Олимпиаде 1980 года. Также тщательно готовились и пограничные службы, так как Беларусь, Брест, Минск были своеобразным въездным портом в весь СССР.

По просьбе оргкомитета игр XXII Олимпиады синоптики изучили московскую погоду почти за век. Был сделан вывод, что самой теплой и ясной она бывает во второй половине второго летнего месяца. Поэтому датой открытия игр было выбрано 19 июля 1980 года. Местом проведения церемонии открытия стала Большая спортивная арена Центрального стадиона имени Ленина.

В нашей столице в этот день было пасмурно. Утром фирменным поездом «Белоруссия» в Минск прибыл олимпийский огонь, везла его гимнастка Ольга Корбут. От железнодорожного вокзала до стадиона «Динамо» олимпийский огонь пронесли многие почетные горожане Минска и знаменитые жители Беларуси.

В городе как никогда была актуальна тема размещения спортсменов и гостей. Полностью реконструировали гостиницы, установили лифты, появились и долгожданные парковки.

В гостиницу «Минск» заселяли судей и официальных гостей. В «Беларуси», которая тогда находилась на Кирова, расположились представители прессы. В остальные селили гостей, туристов.

Спортсменов отправили в обновленный спорткомплекс «Стайки», где каждой команде было выделено по этажу. К приезду гостей там был построен манеж, организован ресторан, а также появился пункт обмена валюты.

Главную гастрономическую точку современного Минска – Комаровку – сдавали тоже к олимпийским датам.

Максим Лунев, экскурсовод, ученик СШ № 203 г Минска:

В это время можно было купить джинсы советского производства (достаточно редкая вещь). Но тогда надо было создать образ городов солнца социалистического рая, и Правительство предпринимало все возможные попытки, чтобы у иностранцев сложилось такое мнение. Время Олимпиады запомнилось многим жителям страны как время, когда прилавки буквально ломились от изобилия дефицитных продуктов. Минчанам оно запомнилось как время, когда можно было купить финские джемы, хорошие сигареты, которые в обычное время было не достать.

При «Интуристе» в специальном учебном центре иностранным языкам стали обучать паспортистов, дежурных, администраторов, швейцаров, лифтеров. Работники сферы обслуживания, торговли, масс-медиа, сотрудники банков и поликлиник обязаны были посещать курсы повышения квалификации при своих ведомствах. В итоге тысячи минчан могли четко ответить «you are welcome» на иностранное «thank you».

Преобразился стадион «Динамо», чтобы во всеоружии принять отборочные матчи футбольных соревнований.

Максим Лунев, экскурсовод, ученик СШ № 203 г Минска:

Во-первых, была надстроена дополнительная трибуна, чтобы увеличить вместительность зала, было установлено новое венгерское табло, оборудованы комнаты для прессы.

Купить билеты в кассах было практически невозможно – всего 50067 гостей мог принять стадион. Это была заветная мечта каждого футбольного фаната. В первую очередь билеты распространялись по партийным и союзным организациям. Цена для своих была от 90 копеек до 2 рублей, для иностранцев – от 5 до 7 рублей.

Безопасности на Олимпиаде уделялось огромное внимание. В городе увеличили количество отрядов милиции и спецслужб, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Максим Лунев, экскурсовод, ученик СШ № 203 г Минска:

Из самых крупных происшествий случилось только одно. Турист на лавочке забыл фотокамеру, сотрудник спецслужб подобрал ее, проследил за этим человеком до гостиницы, там ее отдал. По городу, кстати говоря, ходила легенда, что якобы то ли дворник, то ли студент поднял ручку и произошел взрыв. Скорее всего, эту байку пустили для того, чтобы граждане были более бдительными и сообщали о незнакомых и подозрительных предметах.

Рассказывают, минские власти в это время решили избавиться от еще одного объекта культа: задумали снести каплицу на Кальварии. Но вдруг оказалось, что олимпийцам-католикам нужно куда-то ходить на службу. Красный костел был в то время Домом кино, костел Святого Роха – концертным залом. «Ладно, так и быть», – решили минские власти и милостиво оставили каплицу.

Завершились игры 3 августа 1980 года. Они запомнились всем, как самые душевные и добрые, безопасные и яркие Летние игры за все время их проведения. Многие не скрывали своих чувств, искренне плакали на церемонии закрытия.