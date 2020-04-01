Надоела обычная гречка? Предлагаем оригинальный рецепт

Валерия Борисевич, корреспондент:
В одном из столичных кафе придумали свои эксклюзивные блюда из гречки и тушенки.
Валерия Борисевич, корреспондент:
В одном из столичных кафе придумали свои эксклюзивные блюда из гречки и тушенки.
Андрей Жичко, шеф-повар:
Гречку можно приготовить разными способами, не так, как мы привыкли обычно дома: сварили, добавили чего-нибудь и все. Я предлагаю вам посмотреть, как можно приготовить вок с гречкой. Нам понадобится: лук, чеснок, имбирь, сельдерей, болгарский перец, отварная гречка, одно яйцо и кинза.
Лапша с тушёнкой. Пошаговый рецепт
Для начала мы обжарим на растительном масле все наши овощи. Сейчас мы обжариваем лук, имбирь и чеснок.
Теперь мы можем добавить остальные овощи и обжариваем, эффективно помешивая.
Теперь мы добавим туда кунжутного масла и одно яйцо.
Добавляем нашу гречку, соевый соус, терияки.
Наша гречка готова, можем теперь ее оформить.