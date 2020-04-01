Прямой эфир

Надоела обычная гречка? Предлагаем оригинальный рецепт

01 апреля 2020 07:34
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Валерия Борисевич, корреспондент:
В одном из столичных кафе придумали свои эксклюзивные блюда из гречки и тушенки.

Надоела обычная гречка? Предлагаем оригинальный рецепт-1

Андрей Жичко, шеф-повар:
Гречку можно приготовить разными способами, не так, как мы привыкли обычно дома: сварили, добавили чего-нибудь и все. Я предлагаю вам посмотреть, как можно приготовить вок с гречкой. Нам понадобится: лук, чеснок, имбирь, сельдерей, болгарский перец, отварная гречка, одно яйцо и кинза.

Лапша с тушёнкой. Пошаговый рецепт

Для начала мы обжарим на растительном масле все наши овощи. Сейчас мы обжариваем лук, имбирь и чеснок.

Надоела обычная гречка? Предлагаем оригинальный рецепт-4

Теперь мы можем добавить остальные овощи и обжариваем, эффективно помешивая.

Теперь мы добавим туда кунжутного масла и одно яйцо.

Надоела обычная гречка? Предлагаем оригинальный рецепт-7

Добавляем нашу гречку, соевый соус, терияки.

Надоела обычная гречка? Предлагаем оригинальный рецепт-10

Наша гречка готова, можем теперь ее оформить.

Надоела обычная гречка? Предлагаем оригинальный рецепт-13

# Кулинария # Рецепты # Андрей Жичко # Фотофакт # Рецепты

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