Лапша с тушёнкой. Пошаговый рецепт

Для начала нам нужно обжарить все наши овощи на растительном масле.

Добавим наши томаты и пасту.

Добавляем тушенку. Я советую вам обращать внимание на этикетку сзади, там обычно написан процент мяса, который входит в состав, обычно это 86%, как в нашем случае, бывает меньше процент. Чем меньше процент мяса, тем будет больше жира, он весь растопится и самого мяса станет намного меньше.