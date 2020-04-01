Лапша с тушёнкой. Пошаговый рецепт

Андрей Жичко, шеф-повар:
Предлагаю вам приготовить необычную тушенку с макаронами. Для этого нам понадобится: морковка, лук, сельдерей, перец чили, томаты, томатная паста и макароны.
Андрей Жичко, шеф-повар:
Предлагаю вам приготовить необычную тушенку с макаронами. Для этого нам понадобится: морковка, лук, сельдерей, перец чили, томаты, томатная паста и макароны.
Для начала нам нужно обжарить все наши овощи на растительном масле.
Добавим наши томаты и пасту.
Добавляем тушенку. Я советую вам обращать внимание на этикетку сзади, там обычно написан процент мяса, который входит в состав, обычно это 86%, как в нашем случае, бывает меньше процент. Чем меньше процент мяса, тем будет больше жира, он весь растопится и самого мяса станет намного меньше.
Мы добились нужной нам консистенции. Теперь мы добавляем туда макароны. Наша лапша с тушенкой готова, можем оформлять блюдо.