Гуляш по-венгерски. Пошаговый рецепт

Ингредиенты: говядина, сало, картофель, болгарский перец и перец чили, репчатый лук, паприка, зелень. А также мука и яйца.

Картофель разрезаем на 4 части, опускаем в холодную воду и слегка не довариваем. Солим, когда вода закипит.

100 гр сала нарезаем на маленькие кусочки. Мы использовали сало по-венгерски с паприкой.

Вытапливаем жир из сала.

Лук мелко нарезаем и жарим его на жире от сала.

600 гр говядины нарезаем на кусочки.

Добавляем говядину к луку и просто обжариваем и перемешиваем. Солим. Перчим. Смело добавляем 3 ст. л. паприки.

Жарим мясо на среднем огне.

Болгарский перец очищаем и нарезаем. Также нарезаем перец чили.

Соединяем все ингредиенты (отварной картофель, перец, мясо с луком, сало) в кастрюле с добавлением 500 мл воды.

Пробуем и, если необходимо, добавляем соль. Тушим гуляш еще 15 минут. Готовим чипетки (домашнее тесто для супа).

Взбиваем 1 яйцо и еще один желток, добавляем щепотку соли и 100 гр муки. Смешиваем тесто.

Лепим шарики, как клецки.

Когда картофель разварился и мясо стало мягким, добавляем наши чипетки в блюдо и варим еще минут 6.

Подаем блюдо с зеленью.