Гуляш по-венгерски. Пошаговый рецепт

Ингредиенты: говядина, сало, картофель, болгарский перец и перец чили, репчатый лук, паприка, зелень. А также мука и яйца.
Ингредиенты: говядина, сало, картофель, болгарский перец и перец чили, репчатый лук, паприка, зелень. А также мука и яйца.
Картофель разрезаем на 4 части, опускаем в холодную воду и слегка не довариваем. Солим, когда вода закипит.
100 гр сала нарезаем на маленькие кусочки. Мы использовали сало по-венгерски с паприкой.
Вытапливаем жир из сала.
Лук мелко нарезаем и жарим его на жире от сала.
600 гр говядины нарезаем на кусочки.
Добавляем говядину к луку и просто обжариваем и перемешиваем. Солим. Перчим. Смело добавляем 3 ст. л. паприки.
Жарим мясо на среднем огне.
Болгарский перец очищаем и нарезаем. Также нарезаем перец чили.
Соединяем все ингредиенты (отварной картофель, перец, мясо с луком, сало) в кастрюле с добавлением 500 мл воды.
Пробуем и, если необходимо, добавляем соль.
Тушим гуляш еще 15 минут.
Готовим чипетки (домашнее тесто для супа).
Взбиваем 1 яйцо и еще один желток, добавляем щепотку соли и 100 гр муки. Смешиваем тесто.
Лепим шарики, как клецки.
Когда картофель разварился и мясо стало мягким, добавляем наши чипетки в блюдо и варим еще минут 6.
Подаем блюдо с зеленью.
Приятного аппетита!