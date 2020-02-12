Прямой эфир

Гуляш по-венгерски. Пошаговый рецепт

12 февраля 2020 06:46
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Ингредиенты: говядина, сало, картофель, болгарский перец и перец чили, репчатый лук, паприка, зелень. А также мука и яйца.

Гуляш по-венгерски. Пошаговый рецепт-1

Гуляш по-венгерски. Пошаговый рецепт-3

Гуляш по-венгерски. Пошаговый рецепт-5

Картофель разрезаем на 4 части, опускаем в холодную воду и слегка не довариваем. Солим, когда вода закипит.

Гуляш по-венгерски. Пошаговый рецепт-8

100 гр сала нарезаем на маленькие кусочки. Мы использовали сало по-венгерски с паприкой.

Гуляш по-венгерски. Пошаговый рецепт-11

Гуляш по-венгерски. Пошаговый рецепт-13

Вытапливаем жир из сала.

Гуляш по-венгерски. Пошаговый рецепт-16

Лук мелко нарезаем и жарим его на жире от сала.

Гуляш по-венгерски. Пошаговый рецепт-19

Гуляш по-венгерски. Пошаговый рецепт-21

Гуляш по-венгерски. Пошаговый рецепт-23

600 гр говядины нарезаем на кусочки.

Гуляш по-венгерски. Пошаговый рецепт-26

Добавляем говядину к луку и просто обжариваем и перемешиваем. Солим. Перчим. Смело добавляем 3 ст. л. паприки.

Гуляш по-венгерски. Пошаговый рецепт-29

Гуляш по-венгерски. Пошаговый рецепт-31

Жарим мясо на среднем огне.

Гуляш по-венгерски. Пошаговый рецепт-34

Гуляш по-венгерски. Пошаговый рецепт-36

Болгарский перец очищаем и нарезаем. Также нарезаем перец чили.

Гуляш по-венгерски. Пошаговый рецепт-39

Соединяем все ингредиенты (отварной картофель, перец, мясо с луком, сало) в кастрюле с добавлением 500 мл воды.

Гуляш по-венгерски. Пошаговый рецепт-42

Пробуем и, если необходимо, добавляем соль.

Тушим гуляш еще 15 минут.

Готовим чипетки (домашнее тесто для супа).

Гуляш по-венгерски. Пошаговый рецепт-45

Взбиваем 1 яйцо и еще один желток, добавляем щепотку соли и 100 гр муки. Смешиваем тесто.

Гуляш по-венгерски. Пошаговый рецепт-48

Гуляш по-венгерски. Пошаговый рецепт-50

Гуляш по-венгерски. Пошаговый рецепт-52

Лепим шарики, как клецки.

Гуляш по-венгерски. Пошаговый рецепт-55

Когда картофель разварился и мясо стало мягким, добавляем наши чипетки в блюдо и варим еще минут 6.

Гуляш по-венгерски. Пошаговый рецепт-58

Гуляш по-венгерски. Пошаговый рецепт-60

Гуляш по-венгерски. Пошаговый рецепт-62

Подаем блюдо с зеленью.

Гуляш по-венгерски. Пошаговый рецепт-65

Приятного аппетита!

# Рецепты # Татьяна Бородкина # Рецепты

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