Готовим салат с тунцом и килькой. Пошаговый рецепт

Ингредиенты: листья салата, томаты, яйца, лук репчатый красный, стручковая фасоль, болгарский перец, лимон, чеснок, петрушка, маслины, тунец и килька. А также бальзамический уксус, оливковое масло, листья базилика, соль и перец.
Ингредиенты: листья салата, томаты, яйца, лук репчатый красный, стручковая фасоль, болгарский перец, лимон, чеснок, петрушка, маслины, тунец и килька. А также бальзамический уксус, оливковое масло, листья базилика, соль и перец.
Готовим заправку.
Базилик мелко нарезаем. Разминаем руками. В данном случае лучше использовать листья зеленого базилика.
Мелко нарезаем 1 зубчик чеснока.
1 ст. л. бальзамического уксуса к 7 ст. л. оливкового масла.
Добавляем в заправку соль и перец. Смешиваем ингредиенты.
Оставляем заправку немного постоять, чтобы она стала более ароматной.
Готовим салат.
100 гр. фасоли отвариваем, если она свежая.
Если использовать замороженную, то сразу обжариваем ее: разогреваем оливковое масло на сковороде и добавляем раздавленный зубчик чеснока.
Немного солим фасоль и после даем ей остыть в отдельной посуде.
Часть зеленых листьев выкладываем в салатник.
2 луковицы нарезаем тонкими кольцами и выкладываем на листья салата.
Нарезаем 2 помидора на дольки. Сердцевину удаляем и тем самым избавляемся от лишней влаги. И также выкладываем сверху листьев салата и лука.
Ингредиенты не перемешиваем и выкладываем их слоями.
Часть заправки выливаем в салат.
Половину красного болгарского перца нарезаем соломкой.
Следующим слоем отправляем в салат фасоль.
Снова поливаем заправкой.
Выкладываем вторую часть листьев салата.
Консервированный тунец нарезаем на кусочки.
10 маслин нарезаем пополам.
3 отварных яйца нарезаем дольками и также отправляем слоем в салат.
3 кильки очищаем и выкладываем в салат.
Рвем листья петрушки и посыпаем сверху салата.
Поливаем салат остатками заправки.
Лимон разминаем и поливаем салат его соком.
Дополняем салат дизайнерским украшением.
Блюдо готово. Приятного аппетита!