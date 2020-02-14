Готовим салат с тунцом и килькой. Пошаговый рецепт

Ингредиенты: листья салата, томаты, яйца, лук репчатый красный, стручковая фасоль, болгарский перец, лимон, чеснок, петрушка, маслины, тунец и килька. А также бальзамический уксус, оливковое масло, листья базилика, соль и перец.

Готовим заправку. Базилик мелко нарезаем. Разминаем руками. В данном случае лучше использовать листья зеленого базилика.

Мелко нарезаем 1 зубчик чеснока. 1 ст. л. бальзамического уксуса к 7 ст. л. оливкового масла.

Добавляем в заправку соль и перец. Смешиваем ингредиенты.

Оставляем заправку немного постоять, чтобы она стала более ароматной. Готовим салат. 100 гр. фасоли отвариваем, если она свежая.

Если использовать замороженную, то сразу обжариваем ее: разогреваем оливковое масло на сковороде и добавляем раздавленный зубчик чеснока.

Немного солим фасоль и после даем ей остыть в отдельной посуде.

Часть зеленых листьев выкладываем в салатник.

2 луковицы нарезаем тонкими кольцами и выкладываем на листья салата.

Нарезаем 2 помидора на дольки. Сердцевину удаляем и тем самым избавляемся от лишней влаги. И также выкладываем сверху листьев салата и лука.

Ингредиенты не перемешиваем и выкладываем их слоями.

Часть заправки выливаем в салат.

Половину красного болгарского перца нарезаем соломкой.

Следующим слоем отправляем в салат фасоль. Снова поливаем заправкой. Выкладываем вторую часть листьев салата.

Консервированный тунец нарезаем на кусочки.

10 маслин нарезаем пополам.

3 отварных яйца нарезаем дольками и также отправляем слоем в салат.

3 кильки очищаем и выкладываем в салат.

Рвем листья петрушки и посыпаем сверху салата. Поливаем салат остатками заправки. Лимон разминаем и поливаем салат его соком.

Дополняем салат дизайнерским украшением.