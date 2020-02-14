Прямой эфир

Готовим салат с тунцом и килькой. Пошаговый рецепт

14 февраля 2020 07:07
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Ингредиенты: листья салата, томаты, яйца, лук репчатый красный, стручковая фасоль, болгарский перец, лимон, чеснок, петрушка, маслины, тунец и килька. А также бальзамический уксус, оливковое масло, листья базилика, соль и перец.

Готовим салат с тунцом и килькой. Пошаговый рецепт-1

Готовим салат с тунцом и килькой. Пошаговый рецепт-3

Готовим салат с тунцом и килькой. Пошаговый рецепт-5

Готовим заправку.

Базилик мелко нарезаем. Разминаем руками. В данном случае лучше использовать листья зеленого базилика.

Готовим салат с тунцом и килькой. Пошаговый рецепт-8

Мелко нарезаем 1 зубчик чеснока.

1 ст. л. бальзамического уксуса к 7 ст. л. оливкового масла.

Готовим салат с тунцом и килькой. Пошаговый рецепт-11

Добавляем в заправку соль и перец. Смешиваем ингредиенты.

Готовим салат с тунцом и килькой. Пошаговый рецепт-14

Оставляем заправку немного постоять, чтобы она стала более ароматной.

Готовим салат.

100 гр. фасоли отвариваем, если она свежая.

Готовим салат с тунцом и килькой. Пошаговый рецепт-17

Если использовать замороженную, то сразу обжариваем ее: разогреваем оливковое масло на сковороде и добавляем раздавленный зубчик чеснока.

Готовим салат с тунцом и килькой. Пошаговый рецепт-20

Готовим салат с тунцом и килькой. Пошаговый рецепт-22

Готовим салат с тунцом и килькой. Пошаговый рецепт-24

Немного солим фасоль и после даем ей остыть в отдельной посуде.

Готовим салат с тунцом и килькой. Пошаговый рецепт-27

Часть зеленых листьев выкладываем в салатник.

Готовим салат с тунцом и килькой. Пошаговый рецепт-30

2 луковицы нарезаем тонкими кольцами и выкладываем на листья салата.

Готовим салат с тунцом и килькой. Пошаговый рецепт-33

Готовим салат с тунцом и килькой. Пошаговый рецепт-35

Готовим салат с тунцом и килькой. Пошаговый рецепт-37

Нарезаем 2 помидора на дольки. Сердцевину удаляем и тем самым избавляемся от лишней влаги. И также выкладываем сверху листьев салата и лука.

Готовим салат с тунцом и килькой. Пошаговый рецепт-40

Ингредиенты не перемешиваем и выкладываем их слоями.

Готовим салат с тунцом и килькой. Пошаговый рецепт-43

Часть заправки выливаем в салат.

Готовим салат с тунцом и килькой. Пошаговый рецепт-46

Готовим салат с тунцом и килькой. Пошаговый рецепт-48

Половину красного болгарского перца нарезаем соломкой.

Готовим салат с тунцом и килькой. Пошаговый рецепт-51

Следующим слоем отправляем в салат фасоль.

Снова поливаем заправкой.

Выкладываем вторую часть листьев салата.

Готовим салат с тунцом и килькой. Пошаговый рецепт-54

Консервированный тунец нарезаем на кусочки.

Готовим салат с тунцом и килькой. Пошаговый рецепт-57

10 маслин нарезаем пополам.

Готовим салат с тунцом и килькой. Пошаговый рецепт-60

3 отварных яйца нарезаем дольками и также отправляем слоем в салат.

Готовим салат с тунцом и килькой. Пошаговый рецепт-63

3 кильки очищаем и выкладываем в салат.

Готовим салат с тунцом и килькой. Пошаговый рецепт-66

Рвем листья петрушки и посыпаем сверху салата.

Поливаем салат остатками заправки.

Лимон разминаем и поливаем салат его соком.

Готовим салат с тунцом и килькой. Пошаговый рецепт-69

Дополняем салат дизайнерским украшением.

Готовим салат с тунцом и килькой. Пошаговый рецепт-72

Готовим салат с тунцом и килькой. Пошаговый рецепт-74

Блюдо готово. Приятного аппетита!

# Рецепты # Татьяна Бородкина # Рецепты

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