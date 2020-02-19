Прямой эфир

Готовим восточный салат с курицей и кускусом

19 февраля 2020 07:10
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Ингредиенты: кускус, баклажан, репчатый лук, цуккини, болгарский перец, лимон, соль, куриное филе, листья мяты и оливковое масло.

Готовим восточный салат с курицей и кускусом-1

220 гр кускуса отправляем в кастрюлю, добавляем соль и столовую ложку оливкового масла. Перемешиваем.

Готовим восточный салат с курицей и кускусом-4

Заливаем кускус горячей водой. По количеству воды должно быть на 1 см выше самой крупы.

Готовим восточный салат с курицей и кускусом-7

Готовим восточный салат с курицей и кускусом-9

Кускус накрываем крышкой и настаиваем 7 минут.

Готовим восточный салат с курицей и кускусом-12

Готовим восточный салат с курицей и кускусом-14

Нарезаем баклажан и цуккини кубиками.

Готовим восточный салат с курицей и кускусом-17

Мелко нарезаем лук.

Готовим восточный салат с курицей и кускусом-20

Очищаем и нарезаем перец.

Готовим восточный салат с курицей и кускусом-23

Нарезаем куриное мясо.

Готовим восточный салат с курицей и кускусом-26

Разогреваем на сковороде оливковое масло.

Готовим восточный салат с курицей и кускусом-29

Первым делом жарим баклажаны и выкладываем на салфетку, чтобы избавиться от излишнего масла.

Готовим восточный салат с курицей и кускусом-32

Остальные овощи по очереди обжариваем также на оливковом масле до состояния аль денте.

Готовим восточный салат с курицей и кускусом-35

Готовим восточный салат с курицей и кускусом-37

В салатник выкладываем слоями баклажаны, перец, цуккини и лук.

Готовим восточный салат с курицей и кускусом-40

Рвем листья мяты и отправляем их в салатник.

Готовим восточный салат с курицей и кускусом-43

Жарим куриное филе и солим.

Выкладываем сверху овощей в салатник готовое мясо курицы.

Готовим восточный салат с курицей и кускусом-46

Готовый кускус добавляем в салат.

Готовим восточный салат с курицей и кускусом-49

Для заправки выдавливаем сок лимона и смешиваем с оливковым маслом в пропорции 1/2. Солим.

Готовим восточный салат с курицей и кускусом-52

Перемешиваем салат.

Готовим восточный салат с курицей и кускусом-55

Блюдо готово. Приятного аппетита!

# Рецепты # Татьяна Бородкина # Рецепты

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