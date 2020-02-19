Готовим восточный салат с курицей и кускусом

Ингредиенты: кускус, баклажан, репчатый лук, цуккини, болгарский перец, лимон, соль, куриное филе, листья мяты и оливковое масло.

220 гр кускуса отправляем в кастрюлю, добавляем соль и столовую ложку оливкового масла. Перемешиваем.

Заливаем кускус горячей водой. По количеству воды должно быть на 1 см выше самой крупы.

Кускус накрываем крышкой и настаиваем 7 минут.

Нарезаем баклажан и цуккини кубиками.

Мелко нарезаем лук.

Очищаем и нарезаем перец.

Нарезаем куриное мясо.

Разогреваем на сковороде оливковое масло.

Первым делом жарим баклажаны и выкладываем на салфетку, чтобы избавиться от излишнего масла.

Остальные овощи по очереди обжариваем также на оливковом масле до состояния аль денте.

В салатник выкладываем слоями баклажаны, перец, цуккини и лук.

Рвем листья мяты и отправляем их в салатник.

Жарим куриное филе и солим. Выкладываем сверху овощей в салатник готовое мясо курицы.

Готовый кускус добавляем в салат.

Для заправки выдавливаем сок лимона и смешиваем с оливковым маслом в пропорции 1/2. Солим.

Перемешиваем салат.