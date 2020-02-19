Готовим восточный салат с курицей и кускусом

Ингредиенты: кускус, баклажан, репчатый лук, цуккини, болгарский перец, лимон, соль, куриное филе, листья мяты и оливковое масло.
Ингредиенты: кускус, баклажан, репчатый лук, цуккини, болгарский перец, лимон, соль, куриное филе, листья мяты и оливковое масло.
220 гр кускуса отправляем в кастрюлю, добавляем соль и столовую ложку оливкового масла. Перемешиваем.
Заливаем кускус горячей водой. По количеству воды должно быть на 1 см выше самой крупы.
Кускус накрываем крышкой и настаиваем 7 минут.
Нарезаем баклажан и цуккини кубиками.
Мелко нарезаем лук.
Очищаем и нарезаем перец.
Нарезаем куриное мясо.
Разогреваем на сковороде оливковое масло.
Первым делом жарим баклажаны и выкладываем на салфетку, чтобы избавиться от излишнего масла.
Остальные овощи по очереди обжариваем также на оливковом масле до состояния аль денте.
В салатник выкладываем слоями баклажаны, перец, цуккини и лук.
Рвем листья мяты и отправляем их в салатник.
Жарим куриное филе и солим.
Выкладываем сверху овощей в салатник готовое мясо курицы.
Готовый кускус добавляем в салат.
Для заправки выдавливаем сок лимона и смешиваем с оливковым маслом в пропорции 1/2. Солим.
Перемешиваем салат.
Блюдо готово. Приятного аппетита!