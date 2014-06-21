Карлуш Кейруш об игре с Аргентиной: Нам предстоит самый важный матч в истории иранского футбола

ЧМ-2014 по футболу. 21 июня в 19.00 стартовал матч второго круга группового этапа чемпионата мира по футболу в квартете «F» между сборными Аргентины и Ирана.

Стартовые составы выглядят следующим образом:

Аргентина: Ромеро, Гарай, Сабалета, Гаго, ди Мария, Игуаин, Месси (капитан), Маскерано, Рохо, Фернандес, Агуэро.



Иран: Хагиги, Хаджсафи, Хоссейни, Садеги, Некунам (капитан), Шоджаеи, Теймурян, Монтазери, Гооханнеяд, Дежага, Пулади.

Фаворитами этого матча являются аргентинцы. Главной звездой - Лионель Месси.

Почему Месси - звезда сборной Аргентины? Подробнее читайте здесь!

Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш в интервью одному спортивному изданию поделился ожиданиями от этого матча.

Карлуш Кейруш, главнй тренер сборной Ирана:

Аргентина – отличная команда. Мы много за ними наблюдали, у них столько классных футболистов. Нам предстоит самый важный матч в истории иранского футбола. Мы будем самими собой – будем биться все 90 минут.

Мы не можем думать лишь о том, как противостоять Месси. Мы будем играть против Аргентины, против пространства и времени. Нельзя зацикливаться на одном Месси, у аргентинцев ведь еще есть Ди Мария, Игуаин, Агуэро и много других отличных футболистов.

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