Готовим завиванцы из курицы. Пошаговый рецепт от шеф-повара

Вадим Парханович, шеф-повар ресторана:

Сегодня мы приготовим завиванцы из курицы. Для этого нам понадобится: куриное филе, блинчики, морковь маринованная, жареные грибы с луком, томаты черри, салат, зеленый лук, яйцо, соль, чёрный перец, паприка.