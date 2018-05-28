Прямой эфир

Готовим завиванцы из курицы. Пошаговый рецепт от шеф-повара

28 мая 2018 06:47
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Вадим Парханович, шеф-повар ресторана:
Сегодня мы приготовим завиванцы из курицы. Для этого нам понадобится: куриное филе, блинчики,  морковь маринованная, жареные грибы с луком, томаты черри, салат, зеленый лук, яйцо, соль, чёрный перец, паприка.  

Готовим завиванцы из курицы. Пошаговый рецепт от шеф-повара-1

Как приготовить завиванцы из курицы? Смотрите видеоматериал.  

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