Прямой эфир

Это блюдо приготовит даже ребёнок! Рассказываем простой рецепт имбирных пряников

13 декабря 2022 15:15
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Снежинки на окнах, нарядные елки. Столичный детский сад № 2 славится сказочным хендмейдом. Но какой праздник без имбирных пряников. Рождественское лакомство подсластит душу и станет отличным подарком. Рецепт от феи Елены Брониславовны вам в руки.

Это блюдо приготовит даже ребёнок! Рассказываем простой рецепт имбирных пряников-1

Елена Степанова, педагог детского сада № 2 г. Минска:
Самое прекрасное, самое вкусное в мире новогодние имбирные пряники. Чтобы получились пряники, нужно взять 500 грамм сахара. Потом поставить его на огонь, и оно должно превратиться в карамель. Потом мы добавляем 100 грамм кипятка. Это все растворится, и мы добавляем 200 грамм сливочного масла.

Чтобы сахар не пригорал, все время помешивайте. Темно-янтарный цвет – знак готовности. Кипяток заливайте тонкой струйкой, чтобы не ошпариться. Как растопите маслице, добавьте по чайной ложке соды и сушеного имбиря, пол чайной ложки соли, 2 корицы. Для аромата – гвоздика, анис, кардамон, мускатный орех, душистый перчик – всего понемножку. Когда карамельный сироп остынет, вбейте яйцо и по частям вводите просеянную муку. Около 900 грамм. Тесто должно получиться мягким и пластичным.

Это блюдо приготовит даже ребёнок! Рассказываем простой рецепт имбирных пряников-4

Елена Степанова:
Можно даже орешки добавить, можно добавить мед, прекрасно сделали и поставили на ночь в холодильник. Вы готовы катать пряники?

Колядные зорачки, бабушкины рукавички, забавные снегири, выбирайте фигурки по душе. Но обязательно вырезайте на холодном тесте. Чтобы прянички были идеальной формы.

Елена Степанова:
У нас будет елочка, нажимаем пальчиками. Елочка получилась. Лейлочка, давай, у тебя прямо волшебный месяц.

Настало время подрумяниться. Отправляем печеньки в разогретую духовку на 180 градусов. Долго ждать чуда не придется, 6-8 минут – и все готово.

Это блюдо приготовит даже ребёнок! Рассказываем простой рецепт имбирных пряников-7

Елена Степанова:
Наши пряники, какие красивые стали.

Готовим глазурь. Взбиваем яйцо и 50 грамм сахарной пудры. Добавляем по 2-3 грамма пищевых красителей. Палитра готова. Можно творить.

Зимний арт! Добавим мерцания разноцветной посыпкой, и наш праздничный десерт готов.

Это блюдо приготовит даже ребёнок! Рассказываем простой рецепт имбирных пряников-10

Ребята, что у нас получилось?
– Новогодние пряники.
А давайте попробуем. Класс!

Это блюдо приготовит даже ребёнок! Рассказываем простой рецепт имбирных пряников-13

Я делала воздушный шарик.
А я снежинку.
Угощу папу и маму.

Подключайте родных и близких. Стройте пряничные домики и наполняйте их счастьем.

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# Кулинария # Рецепты # Елена Степанова # Анастасия Макеева # Фотофакт

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