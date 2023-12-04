Дораяки – простой рецепт для завтрака. Шеф-повар рассказал, чем необычны эти оладьи

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Сегодня у нас дораяки – это весьма популярные в Японии лакомства. По сути, это два воздушных оладушка, скрепленные между собой начинкой. Несмотря на интересное название, приготовить дораяки очень просто. Для этого нам понадобится мука, яйца, вареная сгущёнка, сахар, разрыхлитель, мед, сахарная пудра и вода.

Приступаем к приготовлению. Нам понадобится 150 граммов муки. Разрыхлитель, сахар – полторы столовой ложки, одно куриное яйцо, мед и вода. Замешиваем густое тесто. Тесто на дораяки должно быть чуть жиже густой сметаны. Традиционно блинчики дораяки склеивали пастой из бобов адзуки, но с течением времени дораяки потерпели изменения, сегодня можно найти множество различных вариантов этого лакомства. Вместо пасты из бобов можно использовать различные начинки. В нашем случае это будет вареная сгущенка, также можно использовать мед, шоколад, любые джемы. Наше тесто готово.

Идем выпекать блинчики. На разогретую сковородку наливаем растительное масло. Равномерно распределяем. Главное, чтобы дораяки были одинаковые по размеру. Выкладываем по одной столовой ложке. Выпекаем их приблизительно по 2 минутки. На поверхности наших блинчиков должны появиться пузырьки, тогда мы их будем переворачиваться.

По легенде дораяки появились благодаря тому, что самурай забыл свой гонг в доме крестьянина. Владелец жилища спрятал пропажу, на которой потом жарил блинчики. Так и появились знаменитые дораяки идеально круглой формы. На поверхности наших блинчиков появились пузырьки, мы их переворачиваем. Сковородку для обжаривания дораяки мы смазываем только в начале жарки. В дальнейшем мы не будем добавлять масло.