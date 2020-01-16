Готовим яичницу по-грузински. Пошаговый рецепт

Ингредиенты: яйца, зелень, лук репчатый, чеснок, помидоры, грецкие орехи, перец чили, сливочное масло, оливковое масло, томатная паста, соль.

1 луковицу очищаем и мелко нарезаем.

3 зубчика чеснока очищаем и мелко нарезаем.

Разогреваем на сковороде оливковое масло и добавляем 20 гр сливочного масла.

Обжариваем лук до прозрачного состояния и добавляем к нему чеснок.

4 средних помидора нарезаем мелко.

Горсть грецких орехов отправляем к луку с чесноком и обжариваем их вместе.

Половину перца чили избавляем от семян, мелко нарезаем и отправляем также в сковороду.

Добавляем в основу нашей яичницы 1 ст. л. томатной пасты и нарезанные помидоры.

Заливаем основу 100 мл воды и тушим минут 5.

В хорошо протушенной основе делаем углубления и разбиваем в них яйца.

Готовим яичницу с закрытой крышкой на небольшом огне пару минут.

Нарезаем мелко кинзу, петрушку, укроп, базилик и зеленый лук. Посыпаем готовую яичницу.

Подаем блюдо с лепешками.