Прямой эфир

Готовим яичницу по-грузински. Пошаговый рецепт

16 января 2020 06:27
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Ингредиенты: яйца, зелень, лук репчатый, чеснок, помидоры, грецкие орехи, перец чили, сливочное масло, оливковое масло, томатная паста, соль.

Готовим яичницу по-грузински. Пошаговый рецепт-1

1 луковицу очищаем и мелко нарезаем.

Готовим яичницу по-грузински. Пошаговый рецепт-4

Готовим яичницу по-грузински. Пошаговый рецепт-6

3 зубчика чеснока очищаем и мелко нарезаем.

Готовим яичницу по-грузински. Пошаговый рецепт-9

Готовим яичницу по-грузински. Пошаговый рецепт-11

Разогреваем на сковороде оливковое масло и добавляем 20 гр сливочного масла.

Готовим яичницу по-грузински. Пошаговый рецепт-14

Обжариваем лук до прозрачного состояния и добавляем к нему чеснок.

Готовим яичницу по-грузински. Пошаговый рецепт-17

Готовим яичницу по-грузински. Пошаговый рецепт-19

4 средних помидора нарезаем мелко.

Готовим яичницу по-грузински. Пошаговый рецепт-22

Горсть грецких орехов отправляем к луку с чесноком и обжариваем их вместе.

Готовим яичницу по-грузински. Пошаговый рецепт-25

Готовим яичницу по-грузински. Пошаговый рецепт-27

Половину перца чили избавляем от семян, мелко нарезаем и отправляем также в сковороду.

Готовим яичницу по-грузински. Пошаговый рецепт-30

Добавляем в основу нашей яичницы 1 ст. л. томатной пасты и нарезанные помидоры.

Готовим яичницу по-грузински. Пошаговый рецепт-33

Заливаем основу 100 мл воды и тушим минут 5.

Готовим яичницу по-грузински. Пошаговый рецепт-36

В хорошо протушенной основе делаем углубления и разбиваем в них яйца.

Готовим яичницу по-грузински. Пошаговый рецепт-39

Готовим яичницу по-грузински. Пошаговый рецепт-41

Готовим яичницу с закрытой крышкой на небольшом огне пару минут.

Готовим яичницу по-грузински. Пошаговый рецепт-44

Готовим яичницу по-грузински. Пошаговый рецепт-46

Нарезаем мелко кинзу, петрушку, укроп, базилик и зеленый лук. Посыпаем готовую яичницу.

Готовим яичницу по-грузински. Пошаговый рецепт-49

Подаем блюдо с лепешками.

Готовим яичницу по-грузински. Пошаговый рецепт-52

Приятного аппетита!

Готовим яичницу по-грузински. Пошаговый рецепт-55

# Рецепты # Татьяна Бородкина # Рецепты

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