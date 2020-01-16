Готовим яичницу по-грузински. Пошаговый рецепт

Ингредиенты: яйца, зелень, лук репчатый, чеснок, помидоры, грецкие орехи, перец чили, сливочное масло, оливковое масло, томатная паста, соль.
Ингредиенты: яйца, зелень, лук репчатый, чеснок, помидоры, грецкие орехи, перец чили, сливочное масло, оливковое масло, томатная паста, соль.
1 луковицу очищаем и мелко нарезаем.
3 зубчика чеснока очищаем и мелко нарезаем.
Разогреваем на сковороде оливковое масло и добавляем 20 гр сливочного масла.
Обжариваем лук до прозрачного состояния и добавляем к нему чеснок.
4 средних помидора нарезаем мелко.
Горсть грецких орехов отправляем к луку с чесноком и обжариваем их вместе.
Половину перца чили избавляем от семян, мелко нарезаем и отправляем также в сковороду.
Добавляем в основу нашей яичницы 1 ст. л. томатной пасты и нарезанные помидоры.
Заливаем основу 100 мл воды и тушим минут 5.
В хорошо протушенной основе делаем углубления и разбиваем в них яйца.
Готовим яичницу с закрытой крышкой на небольшом огне пару минут.
Нарезаем мелко кинзу, петрушку, укроп, базилик и зеленый лук. Посыпаем готовую яичницу.
Подаем блюдо с лепешками.
Приятного аппетита!